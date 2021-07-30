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Де Дзерби привёз во Львов 23 игрока

Премьер-лига
(2 голосов)

Заявка Шахтёра на матч со Львовом

Де Дзерби привёз во Львов 23 игрока

shakhtar.com

Новина українською

ахтер" прибыл во Львов, где сегодня в 19:00 проведет поединок УПЛ против одноименной команды.

Роберто Де Дзерби взял с собой 23-х исполнителей:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Педриньо;

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

Отметим, что не помогут "Шахтеру" недавно работавшие вне общей группы Сергей Кривцов и Георгий Судаков. Также во Львов не отправились Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес, который восстанавливается после тяжелой травмы.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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