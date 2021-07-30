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Де Дзерби привёз во Львов 23 игрока
Заявка Шахтёра на матч со Львовом
shakhtar.com
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Роберто Де Дзерби взял с собой 23-х исполнителей:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Педриньо;
Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.
Отметим, что не помогут "Шахтеру" недавно работавшие вне общей группы Сергей Кривцов и Георгий Судаков. Также во Львов не отправились Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес, который восстанавливается после тяжелой травмы.
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