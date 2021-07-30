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Кобин: Я доволен Селезневым, он набирает форму

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минай продолжает готовиться к старту сезона

Кобин: Я доволен Селезневым, он набирает форму

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ.

"Задание на сезон — набрать 50 очков.

Немного поменялась трансферная политика клуба. Мы с этой командой работаем чуть больше двух недель. Конечно, у нас мало времени, но мы не переживаем — верим в ребят, они верят в нас, все будет хорошо.

Если говорить о Селезневе, то игры показали, что он набирает форму. Он не в оптимальных своих кондициях. Думаю, к старту чемпионата он подойдет готовым на 70-80%.

Слава Богу, что мы пропускали первый тур. И была лишняя неделя на подготовку. В общем, я доволен его действиями, как он проводит тренировки и взаимодействует с игроками", — отметил Кобин.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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K-Spirit (Киев)
30.07.2021 в 20:26
Может и набирает. Только не перепутать вес с формой.
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kvna (кременчуг)
30.07.2021 в 20:15
50 очков набрать ? это где-то 5-6 место
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xapyga (Запорожье)
30.07.2021 в 20:06
Ну норм, Миля то таке цэбе даже на замену выйти откажется, а этот кормилец и бухой играть будет)
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Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 19:17
Удачи Минаю.Покажите хороший качественный футбол.Селезню делаю забить 20 голов по 5 в ворота Ворсклы и Шахтеру!Кобин-Гвардиола новый.
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-3
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sergkir
30.07.2021 в 20:09
Ты на учёте у психиатра или просто пьяный?
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