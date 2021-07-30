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Кобин: Я доволен Селезневым, он набирает форму
Минай продолжает готовиться к старту сезона
Главный тренер "
"Задание на сезон — набрать 50 очков.
Немного поменялась трансферная политика клуба. Мы с этой командой работаем чуть больше двух недель. Конечно, у нас мало времени, но мы не переживаем — верим в ребят, они верят в нас, все будет хорошо.
Если говорить о Селезневе, то игры показали, что он набирает форму. Он не в оптимальных своих кондициях. Думаю, к старту чемпионата он подойдет готовым на 70-80%.
Слава Богу, что мы пропускали первый тур. И была лишняя неделя на подготовку. В общем, я доволен его действиями, как он проводит тренировки и взаимодействует с игроками", — отметил Кобин.
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