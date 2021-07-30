Источник: Помощник Максимова Уляницкий покинул Ворсклу

Помощник главного тренер " Ворсклы " Юрий Уляницкий покидает команду. Об этом пишет журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Причины ухода тренера со своего поста неизвестны, однако произошло это после поражения команды от финского "КуПС" в Лиге конференций и как следствие, вылета команды из турнира.

48-летний специалист трудился в штабе Юрия Максимова с момента его назначения главным тренером "Ворсклы" в 2019 году.

Напомним, что именно Уляницкий зачастую подменял Максимова на пресс-конференциях команды после болезненных поражений "Ворсклы".