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Источник: Помощник Максимова Уляницкий покинул Ворсклу

Премьер-лига
(2 голосов)

Нашли крайнего?

Источник: Помощник Максимова Уляницкий покинул Ворсклу

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Помощник главного тренер "Ворсклы" Юрий Уляницкий покидает команду. Об этом пишет журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Причины ухода тренера со своего поста неизвестны, однако произошло это после поражения команды от финского "КуПС" в Лиге конференций и как следствие, вылета команды из турнира.

48-летний специалист трудился в штабе Юрия Максимова с момента его назначения главным тренером "Ворсклы" в 2019 году.

Напомним, что именно Уляницкий зачастую подменял Максимова на пресс-конференциях команды после болезненных поражений "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Уляницкий
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
30.07.2021 в 18:00
при чём здесь тренера если игроки без мозгов и слабая физика --сдохли как и в первой игре
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0
0
grassion (Харьков)
30.07.2021 в 17:48
Надоело отдуваться за Максимова перед СМИ
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
30.07.2021 в 17:49
Ліпше б Максимов пішов. Дуже неприємна людина.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
30.07.2021 в 17:38
Дуже хороший тренер. Навіть краще за Максимова.
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+1
0


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