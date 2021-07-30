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Источник: Помощник Максимова Уляницкий покинул Ворсклу
Нашли крайнего?
scdnipro1.com.ua
Помощник главного тренер "
Причины ухода тренера со своего поста неизвестны, однако произошло это после поражения команды от финского "КуПС" в Лиге конференций и как следствие,
48-летний специалист трудился в штабе Юрия Максимова с момента его назначения главным тренером "Ворсклы" в 2019 году.
Напомним, что именно Уляницкий зачастую подменял Максимова на пресс-конференциях команды после болезненных поражений "Ворсклы".
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