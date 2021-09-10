Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия в зоне ЛЧ. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
Следим за ситуацией в таблице
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|20-2
|+18
|16
|2
|ФК Александрия
|7
|4
|2
|1
|8-5
|+3
|14
|3
|Шахтер
|6
|4
|1
|1
|12-4
|+8
|13
|4
|СК Днепр-1
|6
|4
|1
|1
|12-6
|+6
|13
|5
|Десна
|6
|4
|0
|2
|9-10
|-1
|12
|6
|Ворскла
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|7
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12-8
|+4
|10
|8
|Верес
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|9
|Рух
|6
|2
|1
|3
|5-8
|-3
|7
|10
|Ингулец
|7
|2
|1
|4
|8-12
|-4
|7
|11
|Металлист 1925
|6
|2
|0
|4
|6-10
|-4
|6
|12
|ФК Минай
|5
|1
|2
|2
|3-5
|-2
|5
|13
|Колос
|5
|1
|2
|2
|2-9
|-7
|5
|14
|Черноморец
|6
|1
|1
|4
|7-16
|-9
|4
|15
|ФК Львов
|6
|0
|2
|4
|4-12
|-8
|2
|16
|ФК Мариуполь
|6
|0
|1
|5
|8-15
|-7
|1
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