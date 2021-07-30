Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна, Шахтёр, Металлист 1925 и Александрия лидируют. Как выглядит таблица УПЛ перед 2 туром
Следим за ситуацией в таблице
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Десна
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|2
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|Металлист 1925
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|5
|Ворскла
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|6
|СК Днепр-1
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|7
|ФК Львов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|8
|ФК Мариуполь
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|9
|Верес
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|10
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|12
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|13
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|Рух
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|15
|Заря
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
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