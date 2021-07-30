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Десна, Шахтёр, Металлист 1925 и Александрия лидируют. Как выглядит таблица УПЛ перед 2 туром

Премьер-лига
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Следим за ситуацией в таблице

Десна, Шахтёр, Металлист 1925 и Александрия лидируют. Как выглядит таблица УПЛ перед 2 туром

uaf.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.

В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.

Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Десна 1 1 0 0 3-0 +3 3
2 Шахтер 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 Металлист 1925 1 1 0 0 2-1 +1 3
4 ФК Александрия 1 1 0 0 1-0 +1 3
5 Ворскла 1 0 1 0 2-2 0 1
6 СК Днепр-1 1 0 1 0 2-2 0 1
7 ФК Львов 1 0 1 0 1-1 0 1
8 ФК Мариуполь 1 0 1 0 1-1 0 1
9 Верес 1 0 1 0 0-0 0 1
10 Колос 1 0 1 0 0-0 0 1
11 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0
12 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0
13 Ингулец 1 0 0 1 1-2 -1 0
14 Рух 1 0 0 1 1-2 -1 0
15 Заря 1 0 0 1 0-1 -1 0
16 Черноморец 1 0 0 1 0-3 -3 0
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