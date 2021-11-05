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Динамо, Шахтёр и Заря - трио лидеров. Таблица УПЛ 2021/22

Премьер-лига
(51 голосов)

Как выглядит таблица УПЛ перед 14-м туром

Динамо, Шахтёр и Заря - трио лидеров. Таблица УПЛ 2021/22

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Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.

В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.

Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Динамо 13 11 2 0 34-5 +29 35
2 Шахтер 13 10 2 1 35-7 +28 32
3 Заря 13 8 2 3 30-16 +14 26
4 Ворскла 13 7 4 2 21-10 +11 25
5 СК Днепр-1 13 8 1 4 20-14 +6 25
6 ФК Александрия 13 5 5 3 12-10 +2 20
7 Верес 13 5 4 4 12-12 0 19
8 Металлист 1925 13 6 1 6 16-20 -4 19
9 Десна 13 5 3 5 15-21 -6 18
10 Рух 12 3 4 5 10-14 -4 13
11 Колос 12 3 2 7 7-18 -11 11
12 ФК Львов 13 2 4 7 9-20 -11 10
13 Ингулец 12 2 3 7 9-22 -13 9
14 ФК Минай 12 1 5 6 8-18 -10 8
15 Черноморец 13 1 5 7 12-26 -14 8
16 ФК Мариуполь 13 1 1 11 15-32 -17 4
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Комментарии (108)
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БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
23.10.2021 в 11:49
Этот сезон, в принципе, предсказуем - Львов, Мариуполь, Минай , Одесса- борьба за прописку , Динамо- Шахтёр- чемпион, Полтава Днепр Луганск-3 место. Но на следующий сезон заходит Металлист и это уже будет очень интересно.
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+6
-4
avatar
Американец 2000
23.10.2021 в 11:34
На сколько я знаю правила , вроде на 6 - м месте должен быть Металлист 1925 ! При одинаковом количестве очей идут в счёт победы , у Металлиста 1925 - 6 побед у Александрии - 5 побед ! А потом только учитывается разница мячей !
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+1
-5
Alle Garage (Харьков)
03.10.2021 в 15:04
В принципе команды с 1-го по 7-е имеют достаточно хороший уровень. Как минимум по меркам УПЛ. А вот с 7-го и по 16-е - сплошное болото, которое и занижает уровень нашего футбола. Должно быть больше конкурентноспособных команд, таких как Александрия, Заря, Ворскла, Десна, Днепр-1.
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+9
-1
Only DK (Kyiv)
01.10.2021 в 22:09
Пусть шлюхтерская помойка вылетает. Давно пора
Ответить
+10
-10
Power1 (Донецк)
17.10.2021 в 11:56
не тот клуб ты помойкой называешь,посмотри на свой родной дырявый стадион,позорище! Помойка в центре города.
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+9
-12
Alex-696 (Немирів)
17.10.2021 в 13:20
даунбас-арена - то так, справжня помийка)))
+11
-9
Djon (Киев)
17.10.2021 в 17:11
весь твій даунбас величезний сепарський смітник
+10
-8
Gerd Muller (Житомир)
24.10.2021 в 11:53
Так ваші ж і засрали.
+5
-4
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 12:55
Вот не верю я в чесный жереб, немного не по теме, но 1/8 кубка - Шахтёр-Черноморец, Динамо-Мариуполь. Буду Станиславским - "НЕ ВЕРЮ".
Ответить
+10
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
27.09.2021 в 10:04
ЧО и Марик на своих заслуженных местах--борьба за 1 место на вылет в 1 лигу
Ответить
+2
-6
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
27.09.2021 в 02:09
Трагікомедія, трилер, фантастика! Продовження блокбастеру під назвою "Чемпіонат України" триває! Як було наперед заплановано Шахтар і Динамо поступово йдуть у відрив! Зоря, яка програє у Європі всім вже 5! Звичайно все йде по сюжету , який давно складений! Хочеш не хочеш її ж потрібно витягти за вуха у Європу, щоб потім вона своєю грою ганьбила весь укр. футбол, який є такий само прожажний як і вся укр. нація! Проте як я вже неодноразово повторююся в Європі цей номер не пройде! Ось побачите, що буде вже наступного тижня на євроарені!Динамо напевне мінімум пропустить 5 голів від Баваріі! Шахтар буде напевне знову задоволений нічиєю з Інтером, якщо звичайно вона буде! Ну а Зоря..... Я думаю ви зрозуміли натяк!!!Все одно вони свої бабки вже одержали і ще одержать нащо грати, можна просто погратися у футбол! ГАНЬБА!!!
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+6
-13
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.10.2021 в 14:55
Ну ти і Пророк!Наступного разу,перед конторою,буду твій прогноз питати!!
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+5
-1
avatar
Prideman (Lviv)
01.10.2021 в 22:44
Хто ти такий, щоб говорити за всю націю? Слова вибирай
Ответить
+6
-1
Alle Garage (Харьков)
03.10.2021 в 15:01
По большому счету согласен. Зарю стабильно тянут на 3-е место. Недаром же Геллер сидел в ВИП ложе Олимпийского на матче ДК-Бенфика вместе с Беней и Слугами Народа (только не украинского)
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+4
-2
дедушка (Сумы)
02.11.2021 в 11:31
По больше конкретики.В каком чемпионате Зарю тянули,в каком матче? в последних 3 чемпионатах её только глушат и масса примеров привести можно.Была табличка ,кто больше всех пострадал от произвола судей.Так Заря была на 1 месте.Или её тянули когда она недо металлисту 6 положила,или ск-1 4влупила и это притом,по сути она все игры играет на выезде.а по твоему Геллер должен сидеть на трибуне рядом с тобой?
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.09.2021 в 01:08
Во прикол буде, коли два арендних вилетять.
Ответить
+7
-4
alexfc (Киев)
27.09.2021 в 08:40
А к тому все и идет. Есть четверка претендентов на вылет. Пока в целом все логично. Конечно зимние каникулы в наших реалиях могут многое изменить.
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+4
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 19:31
Вот нарисовывается стандартная таблица! Две команды и все остальное, хоть 10, хоть 16, хоть 20.....
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+1
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
26.09.2021 в 19:25
Арендуполь с динаморцем там, где положено быть холуям а не командам.
Ответить
+10
-7
LAZ E183 (Рига)
26.09.2021 в 19:36
Не завжди з Вами згідний, однак тут повністю підтримую. Чорноморець зганьбився повністю тим, що став фарм-клубом, а Маріуполю давно пора а першу лігу.
Ответить
+6
-8
UA Hero (Chernivtsi)
31.10.2021 в 07:38
В другу!!!
0
0
FMykolka (Kиев)
13.09.2021 в 06:25
А чому Десна, а не Дніпро -1, на 4 місці?
Ответить
+3
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.09.2021 в 22:20
Особиста зустріч.
Ответить
+3
0
Papaye (Dnipro)
18.09.2021 в 22:26
Вроде всегда была разница мячей в течении чемпионата, а личные встречи учитывались уже по итогу турнира при спорном распределении мест.
+2
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 19:27
тому що вони ? 7
Ответить
+1
-2
avatar
ShtanGa (Славське)
11.09.2021 в 10:00
Минай і Метал на виліт!
Ответить
+5
-10
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.09.2021 в 15:07
Вуйко ! Ти що, рамси попутав ???!!! Якщо шо , то будим бити тебе бітами ...
Ответить
+2
-14
Дон Купер (Хмельницький)
11.09.2021 в 02:56
Всі прагнуть в єврокубки, а потім ганьбляться. Подивіться на статистику Колоса: два м'ячі в п'яти матчах. Вони не потягнули б ЛК.
Ответить
+8
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
26.09.2021 в 19:23
Їм аби преміальні за потрапляння до зони єврокубків отримати, а грати там ці колгоспи не збираються.
Ответить
+2
-1
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
27.09.2021 в 02:12
Повністю погоджуюся, друже! Видно ти теж все добре розумієш! Можеш прочитати мій коментар - статтю вище!!!
0
0
Golfik25 (Киев)
11.09.2021 в 00:40
Не долго Александрии быть в топ 3. След тур игра с Динамо и уже все будут на своих местах.
Ответить
+11
-2
avatar
alex69 (Париж)
11.09.2021 в 00:00
ой, да подождите вы "в зоне ЛЧ", до конца сезона как до луны пешком
Ответить
+6
0
Bandura (Klagenfurt)
10.09.2021 в 23:56
цікаво б було глянути скільки б дістала Олександрія від Баварії
Ответить
+6
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.09.2021 в 15:08
Небагато ! Штук 18- 22...
Ответить
+5
-1
Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 23:57
О ще дві дізлайкові клячі з'явилось
Ответить
0
-14
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.08.2021 в 23:18
Та не нойте вы, бомжеглоры, займёт ваш шахтёр своё второе место…
Ответить
+14
-12
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
30.08.2021 в 07:50
не факт что еще и второе ......
Ответить
+12
-13
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 08:26
Да лучше вообще за пределами тройки..так четвертое , пятое
Ответить
+9
-15
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.09.2021 в 15:16
а ти під ніком Соколов вже не топиш за шахтьор ???? Це ж позор ! Тут же вилізеш , як Водитель трамвая, Олексін(Н.), ZNAK_VOPRONOSA, Счетчик Шансов (Полтава) та будеш славити кротів ! ти ж з Горлівки !
+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
12.09.2021 в 03:35
Это чмо - соколов раньше писало под ником "Джин-тоник" - по стилю видно. Насчет других - не уверен...
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 22:59
Знову пришльопнуті дізлайки тичуть і коли вже їх вилікують
Ответить
0
-12
Dr. House (Поділля)
29.08.2021 в 23:22
На ресурсі вже є два дурня- шепетівський Алєнь та Чапман. Не будь третім
Ответить
+5
0
Fishing 555 (Rivne)
30.08.2021 в 03:04
О а ти перший
0
-8
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.08.2021 в 08:01
Наразі дуже подобається, хто займає першу та останню строку в таблиці
Ответить
+11
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
29.08.2021 в 10:15
А друге
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+3
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.08.2021 в 22:14
Друге не дуже)))
+4
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
29.08.2021 в 22:42
То Ви зранку таблицю не дивилися
+2
0
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 22:18
Ответить
+3
0
Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 06:14
O ще один дізлайковий дурень
Ответить
0
-10
Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 04:22
О ще один дурень з'явився дізлайковий
Ответить
0
-12
Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 01:43
Ну і шо? Шо 2 дурні поставили дізлайки счет 7:0! А вам кізяк на вечерю
Ответить
+1
-10
Fishing 555 (Rivne)
28.08.2021 в 20:27
Ага уже догнав 1й тайм Динамо Колос 6:0!
Ответить
+2
-8
avatar
alex.belogubko (одесса)
27.08.2021 в 23:45
Мороз подавай в отставку ну не твоё это --прибьют фанаты оно тебе надо --иди в МОЛОДЁЖКУ пора убирать Ротаня --Суркис поможет
Ответить
+1
-12
Мироненко (Полтава)
23.08.2021 в 06:35
Лідери на своїх майже місцях, може Зоря та Колос трішки проспали початок чемпіонату.
Ответить
+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:42
Да за останні 20 років жаль
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+1
-4
dabo33
21.08.2021 в 12:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-7
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 08:28
Маму разводи, чепушь дырявая
Ответить
+3
0
alktus (Хмельницкий)
17.08.2021 в 10:33
Арендовец круче Арендуполя
Ответить
+5
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.08.2021 в 00:00
ПОЧЕМУ АХМЕТОВ ВЫСТУПАЕТ В УПЛ ДВУМЯ КОМАНДАМИ, А ВСЕ МОЛЧАТ ????
Ответить
+13
-16
ZNAK_VOPROSA
21.08.2021 в 21:49
А почему ты спишь с мужчинами?
Ответить
+15
-13
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2021 в 02:36
0
-10
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.08.2021 в 23:17
Ты опять к мужикам пристаешь, гомосек ? :))(
+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.09.2021 в 15:19
Педе раст ! Чого ти домогаєшся чоловіка ??? Всі знають, що ти на Окружній "балуєш" дальнебоїв в дві дири !
+2
0
kanoist (мариуполь)
16.08.2021 в 21:40
слов нет....зачем нам такая команда,безвольная..и беспомощная..Черноморец понравился молодежь с Киева усилила реально Одессу..почему ультрас их недовольна...помяните мое слово...эта команда еще скажет свое слово...ну а Мариуполь..добро пожаловать в 1 лигу!!
Ответить
+15
-6
balamyt (Boston)
16.08.2021 в 21:58
Марик .проиграл в равной борьбе...Не хотите играть в ПЛ..,освободите место для Николаева ,Волыни или Кривбаса..Свято место пусто не будит..И на один фарм клуб меньше станет.. Вас же кроме Ахмерова никто не субсидирует..
Ответить
+8
-6
xapyga (Запорожье)
21.08.2021 в 10:13
Николайев это тот что со второй лиге?
+2
-2
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 08:30
Желательно вместе с кротами
Ответить
0
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.08.2021 в 21:38
посмотрите что делает ДУБ--забивает в свои ворота а сегодня получил пенальти --не ставте его больше а Кадири в нападение
Ответить
0
-7
balamyt (Boston)
16.08.2021 в 21:51
Там пенальти не было..Его просто нарисовали.
Ответить
+8
-2
prostors (Вольногорск)
16.08.2021 в 21:20
Шахтер - Динамо 2-3.
Ответить
+4
-7
avatar
simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 09:21
Двоечки не дописал. ШД-2 и ДК-2
Ответить
+2
-2
ZNAK_VOPROSA
16.08.2021 в 06:30
А чё шубы не играли
Ответить
+3
-12
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.08.2021 в 23:18
К психиатру сходи, тебе объяснят :)
Ответить
+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.09.2021 в 15:21
А наступний ви сер буде під яким ніком ????!!! Мабуть Соколов (Никополь) !!!
Ответить
+1
0
osadob07 (жмеринка)
15.08.2021 в 07:00
временно ,не знаю точно сколько времени,временно мне по квадрату здесь ходить
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
15.08.2021 в 00:39
Она ещё долго будет питаться возглавлять без толку.
Ответить
+3
-4
Rosanero (palermo)
15.08.2021 в 00:11
Ех якби це підсумкова таблиця, щож чернігівців бажаю цього аам.
Ответить
+3
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
10.08.2021 в 08:11
Типа интрига...
Ответить
+6
0
Fishing 555 (Rivne)
10.08.2021 в 01:11
До пори до часу.
Ответить
+6
-6
vwv (Харьков)
08.08.2021 в 10:19
Одесситов понять можно. Сидит Мороз на пресс конференции и рассказывает, что нужно потерпеть, команда молодая итд. А в чем смысл? Они все арендованные. Кто-то заиграет уйдёт в ДК. Команда превратилась в сателлит.
Ответить
+17
-6
ZSTV1223 (Черкаси)
10.08.2021 в 05:51
100 %
Ответить
+9
-4
prostors (Вольногорск)
16.08.2021 в 21:21
Как и Мариуполь.
Ответить
+6
-1
avatar
Did Panas (Фастов)
08.08.2021 в 06:48
Редакция, или удалите вообще этот раздел, или делайте нормальную таблицу!!! Вы в своем уме: Александрия с 3 матчами (2-0-1) и разницей 3-2(+1) выше в турнирной таблице Десны с 2 матчами (2-0-0) и разницей 5-1 (+4)??? Вам не кажется, что вас уже и так перестали посещать из-за элементарного незнания модераторами регламента УПЛ???.
Ответить
+16
-2
avatar
simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 09:30
Таблица-загадка ))))
Ответить
+7
0
Fishing 555 (Rivne)
10.08.2021 в 03:14
Це хтось робив на п'яну голову не переживай витверезвіє то поміняє.
Ответить
+4
-5
megrivan (Курячі Лози)
07.08.2021 в 22:06
Меня эти обоc----шиеся одесситы-болелы смешат: "Черноморец" нищий, денег на покупку игроков, нет; на зарплату еле хватает; стадион в заднице... Им бесплатно дали футболистов, чтобы команда в первом сезоне закрепилась в вышке; зарплату арендованым игрокам платит Динамо --- так эти нищеброды ещё и скулят-визжат! Скиньтесь по копеечке и купите Месси. его как раз на продажу выставили. Тьфу!
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+22
-18
avatar
Kalina ua (Sumy)
07.08.2021 в 22:24
Купи себе мозги богатенький нищеброд (продаются на привозе), хотя это тебе не поможет
Ответить
+12
-17
avatar
Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 22:42
Пока что закрепляются так, что аж душа радуется ))
Ответить
+8
-5
avatar
smelanecsergej34 (одесса)
01.08.2021 в 17:15
я от многочисленной армии болельщиков Черноморца,хочу уведомить всех вас-перестаньте называть игроков Черноморца-одесситами.они никогда небыли одесситами.это бред.я за то чтобы команда с этими молокососами проиграла все 30 игр и вылетела с треском и премьер-лиги.мне футбол на данный момент просто стал не интересен.у-бок Климов сделал всё,чтобы болельщики команды отвернулись от Черноморца.играет теперь Динамо-2.это унижение Одессы.прошу всех ультрас Черноморца сделать всё возможное,чтобы эти молодые вылетели в первую лигу.срывайте,ребята матчи,не давайте им играть в Одессе.они все чужие.Одесса их не принимает..бойкот и камни по автобусам срывать любые матчи..пускай убираются ВОН.повторите подвиг с Фроловым.сделайте и им внушительное ФИЗИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ этому Морозу и всей его шайке-лейке.для Одессы они все ЧУЖИЕ,и Одесса их не хочет у себя видеть.
Ответить
+11
-30
avatar
ascent (Луксор)
03.08.2021 в 09:05
Так категорично? Всего два тура прошло, я конечно понимаю, что это плюс 6 очков для Динамо, но с другими командами думаю ЧО поборется и найдет свою игру: все же игроки качественные... Хоть и позор фарму, но хоть так останетесь на плаву, а там может что-нибудь и изменится, этот путь проходила и Заря. Наберитесь терпения и ждите...
Ответить
+9
-10
avatar
Kalina ua (Sumy)
07.08.2021 в 21:57
Причем здесь Заря, насчет качественных игроков рассмешил ДЫнаМо⚽⚽ Черноморец не фарм, у него есть своя история.
+6
-7
megrivan (Курячі Лози)
07.08.2021 в 21:54
Идиот.
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+9
-5
Просто любитель (Днепр)
07.08.2021 в 22:13
Так купи игроков для своей так называемой любимой команды.
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+10
-4
balamyt (Boston)
07.08.2021 в 22:21
Ты горлопаниш от имени одесских ультас ..Но эт о не вся Одесса .Но не яйцеголовые фанаты понимают в каком дер..ме оказалась их команда из -за Климова..и набираются терпения..А твои демарши..до..ж..пы...Иди сам сыграй...если можеш..со своими..Ультас..А ребят из Динамо2 оставьте в покое..они уйдут..и твой ЧО снимут из УПЛ..на долгие годы..Этого вы хотите..!
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+15
-3
DesnaUA (Чернигов)
08.08.2021 в 03:20
Ты долб...б,у нас В Десне один Безбородко из Чернигова,но мы болеем за команду ходим на стадион,какой есть .А вы ноете.
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+11
-1
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simargl (Чернигов)
09.08.2021 в 08:32
У нас все на контракте , поэтому все свои. Есть только два мёртвых арендованных из ДК-2 , а у них 14(!!!!!!) арендованных разницу замечаешь? Им с ДК некем даже играть будет...
+4
-4
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
08.08.2021 в 09:31
Чего развылся,припадочный?Сходи пройдись,проветрить...на Куликово зайди
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+6
-2
KDK2020 (Киев)
21.08.2021 в 23:31
П@здун, чья-то находка, если в Черноморце имеют право играть только адессситы, то в Шахтере тогда кто? Жители Киева? А в Барселоне? Барселонцы? Воняешь ты сепаром и провокатором. За камни тебя, тварь, найти и закопать.
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+3
-2
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.11.2021 в 10:51
Жаль Черноморец, с теми футболистами благодаря которым вышли в упл можно было спокойно играть в вышке, только с 1-5 команды по сильнее, а остальные уровень 1лиги, а в некоторые и 2лиги. Вообщем пид*р*сы те кто сделал это
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:41
Да, УЖ! Пора переименовывать бывший одесский ЧЕРНОМОРЕЦ, а нынешнее ДИНАМО-2 в "жёлтую подводную лодку".., как там Битлы пели! ЗАЛЕГНЛА НА САМОМ ДНЕ - и надолго...
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+6
-15
DesnaUA (Чернигов)
03.08.2021 в 13:57
Да успокойтесь ,парни,цыплят по осени считают... Может ещё всё перевернется,я даже уверен,не палитре горячку .Я хоть и из Чернигова, естественно болею за Десну,но такие команды как Черноморец Одесса,всегда уважаю и поддерживаю!Команды с историей!
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+13
-2
Fishing 555 (Rivne)
10.08.2021 в 01:14
Так чого не купиш на пляжі футболістів? Як маєш гроші купи німців буде баварія 2.
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+5
-1
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alex.belogubko (одесса)
31.07.2021 в 21:52
МОРОЗ иди к Ротаню --убивайте пацанов на пару а в ЧО тебе делать не чего--ещё проиграйте М1925 имей совесть но не твоё это
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+7
-12
schabay (Краснодон)
31.07.2021 в 22:31
Одесса а пообщатся не за футбол?А за отдых ...
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+1
-6
schabay (Краснодон)
31.07.2021 в 22:33
на сайте нет ЛСскину почту
0
-6
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Oldfanat (Полтава)
07.08.2021 в 21:53
Вы футбол не смотрите? М25 они вчера проиграли 2-3. Но не были безнадежными, так что не хороните их.
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+10
0
balamyt (Boston)
08.08.2021 в 14:19
Уймитесь мало..хольные...Конечно принимать помошь из Киева может и неприятно ,Но другого пути выжить у рук. клуба не было..УПЛ это вам не 1Лига..Так что нужно залеч на дно и терпеть..Морозов и его питомцы еще дадут копоти.. Не нужно их гнобить..Днепр1 в прошлом году после 6 поражений кряду тоже на последнем месте оказался..Но Зимой укрепились..и вылетели наверх...Нужно включить мозги и поддерживать команду...Не всем одесситам у вас за ЧО играть..Главное команду в ПЛ сохранить..Но решать все вопросы с Климовым а не с Морозовым и его командой нужно..Не там проблемы ищете..
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+12
-2
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.11.2021 в 11:04
Сам уймись!! Был другой выход, играть тем составом с которым вышли в упл немного укрепить, они заслужили боролись, и спокойно там боролись! Упл это как раз таки уровень 1лиги в основном, кроме 1-5 команд, слепой идиот!!! Вот выход !!! А не делать Динамо-2 пид*р*с*
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