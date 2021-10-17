Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла сохранила третью строчку. Таблица УПЛ 2021/22
Следим за ситуацией в таблице
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|29-3
|+26
|29
|2
|Шахтер
|11
|8
|2
|1
|29-6
|+23
|26
|3
|Ворскла
|11
|7
|3
|1
|21-8
|+13
|24
|4
|СК Днепр-1
|11
|7
|1
|3
|16-12
|+4
|22
|5
|Заря
|11
|6
|2
|3
|23-15
|+8
|20
|6
|ФК Александрия
|11
|5
|3
|3
|11-9
|+2
|18
|7
|Десна
|11
|5
|2
|4
|13-16
|-3
|17
|8
|Металлист 1925
|11
|5
|1
|5
|11-14
|-3
|16
|9
|Верес
|10
|3
|3
|4
|9-12
|-3
|12
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|8-12
|-4
|11
|11
|Колос
|10
|3
|2
|5
|7-16
|-9
|11
|12
|Ингулец
|10
|2
|2
|6
|9-18
|-9
|8
|13
|ФК Минай
|10
|1
|4
|5
|6-12
|-6
|7
|14
|ФК Львов
|11
|1
|3
|7
|7-19
|-12
|6
|15
|Черноморец
|10
|1
|3
|6
|11-24
|-13
|6
|16
|ФК Мариуполь
|11
|1
|1
|9
|13-27
|-14
|4
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