Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Десна и Днепр-1 делят третье место. Таблица УПЛ 2021/22
Следим за ситуацией в таблице
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|23-2
|+21
|22
|2
|Шахтер
|8
|6
|1
|1
|19-4
|+15
|19
|3
|Десна
|8
|5
|1
|2
|12-12
|0
|16
|4
|СК Днепр-1
|8
|5
|1
|2
|13-8
|+5
|16
|5
|ФК Александрия
|8
|4
|2
|2
|8-6
|+2
|14
|6
|Ворскла
|7
|3
|3
|1
|13-7
|+6
|12
|7
|Заря
|7
|3
|2
|2
|13-9
|+4
|11
|8
|Верес
|8
|3
|2
|3
|8-8
|0
|11
|9
|Рух
|8
|2
|2
|4
|6-10
|-4
|8
|10
|Колос
|7
|2
|2
|3
|5-12
|-7
|8
|11
|Ингулец
|8
|2
|1
|5
|8-14
|-6
|7
|12
|ФК Минай
|6
|1
|3
|2
|5-7
|-2
|6
|13
|Металлист 1925
|7
|2
|0
|5
|6-12
|-6
|6
|14
|Черноморец
|7
|1
|2
|4
|9-18
|-9
|5
|15
|ФК Мариуполь
|8
|1
|1
|6
|11-21
|-10
|4
|16
|ФК Львов
|7
|0
|2
|5
|4-13
|-9
|2
Популярное сейчас
- Маркевич - после 0:5 с Шахтером: Это не моя команда
- Мариуполь - Шахтер 0:5. Все стабильно
- Миколенко - об инциденте с Шевченко: Я тогда испугался, потому что даже не смеялся
- СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО