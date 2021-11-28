Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 единолично третий, Динамо и Шахтёр не отпускают друг друга. Таблица УПЛ 2021/22
Стартовал второй круг УПЛ
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|16
|13
|2
|1
|43-8
|+35
|41
|2
|Шахтер
|16
|13
|2
|1
|41-8
|+33
|41
|3
|СК Днепр-1
|16
|11
|1
|4
|29-16
|+13
|34
|4
|Ворскла
|16
|9
|4
|3
|29-17
|+12
|31
|5
|Заря
|15
|9
|2
|4
|34-18
|+16
|29
|6
|Десна
|16
|7
|3
|6
|18-22
|-4
|24
|7
|ФК Александрия
|15
|6
|5
|4
|15-13
|+2
|23
|8
|Верес
|16
|6
|4
|6
|14-16
|-2
|22
|9
|Металлист 1925
|16
|6
|1
|9
|16-26
|-10
|19
|10
|Колос
|16
|5
|3
|8
|11-22
|-11
|18
|11
|Рух
|15
|4
|4
|7
|15-20
|-5
|16
|12
|ФК Львов
|16
|4
|4
|8
|12-23
|-11
|16
|13
|Черноморец
|16
|2
|5
|9
|17-36
|-19
|11
|14
|ФК Минай
|16
|1
|7
|8
|11-25
|-14
|10
|15
|Ингулец
|15
|2
|4
|9
|11-26
|-15
|10
|16
|ФК Мариуполь
|16
|2
|1
|13
|18-38
|-20
|7
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