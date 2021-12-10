Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 обеспечил третье место на зиму, Мариуполь останется последним. Таблица УПЛ 2021/22
Сегодня стартовал 18-й тур в УПЛ
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|17
|14
|2
|1
|47-9
|+38
|44
|2
|Динамо
|17
|14
|2
|1
|46-8
|+38
|44
|3
|СК Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35-17
|+18
|40
|4
|Заря
|17
|11
|2
|4
|36-18
|+18
|35
|5
|Ворскла
|17
|9
|5
|3
|29-17
|+12
|32
|6
|ФК Александрия
|17
|7
|5
|5
|18-14
|+4
|26
|7
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22-27
|-5
|25
|8
|Верес
|17
|6
|4
|7
|14-19
|-5
|22
|9
|Колос
|17
|6
|3
|8
|12-22
|-10
|21
|10
|Металлист 1925
|17
|6
|1
|10
|16-27
|-11
|19
|11
|Рух
|16
|4
|5
|7
|15-20
|-5
|17
|12
|ФК Львов
|17
|4
|4
|9
|13-29
|-16
|16
|13
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13-28
|-15
|13
|14
|Черноморец
|17
|2
|5
|10
|18-39
|-21
|11
|15
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|11-28
|-17
|10
|16
|ФК Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21-44
|-23
|8
Популярное сейчас
- Довбик забил 14-й гол в УПЛ - ВИДЕО
- СМИ: Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера
- Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО