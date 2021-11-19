Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтёр и Динамо делят первое место, Заря - третья. Таблица УПЛ 2021/22
УПЛ возвращается после международной паузы
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|14
|11
|2
|1
|38-8
|+30
|35
|2
|Динамо
|14
|11
|2
|1
|35-7
|+28
|35
|3
|Заря
|14
|9
|2
|3
|33-16
|+17
|29
|4
|Ворскла
|14
|8
|4
|2
|23-11
|+12
|28
|5
|СК Днепр-1
|14
|9
|1
|4
|21-14
|+7
|28
|6
|ФК Александрия
|14
|6
|5
|3
|14-10
|+4
|23
|7
|Десна
|14
|6
|3
|5
|17-21
|-4
|21
|8
|Верес
|14
|5
|4
|5
|12-15
|-3
|19
|9
|Металлист 1925
|14
|6
|1
|7
|16-22
|-6
|19
|10
|Рух
|13
|3
|4
|6
|13-18
|-5
|13
|11
|Колос
|13
|3
|2
|8
|8-21
|-13
|11
|12
|Черноморец
|14
|2
|5
|7
|16-29
|-13
|11
|13
|ФК Львов
|14
|2
|4
|8
|9-22
|-13
|10
|14
|Ингулец
|13
|2
|3
|8
|9-23
|-14
|9
|15
|ФК Минай
|13
|1
|5
|7
|8-20
|-12
|8
|16
|ФК Мариуполь
|14
|2
|1
|11
|17-32
|-15
|7
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