Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтёр не отпускает Динамо, Днепр-1 подвинул Зарю с третьего места. Таблица УПЛ 2021/22
15-й тур УПЛ в самом разгаре
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|15
|12
|2
|1
|41-8
|+33
|38
|0
|2
|Шахтер
|15
|12
|2
|1
|40-8
|+32
|38
|0
|3
|СК Днепр-1
|15
|10
|1
|4
|24-15
|+9
|31
|0
|4
|Заря
|15
|9
|2
|4
|34-18
|+16
|29
|0
|5
|Ворскла
|14
|8
|4
|2
|23-11
|+12
|28
|0
|6
|ФК Александрия
|15
|6
|5
|4
|15-13
|+2
|23
|0
|7
|Десна
|14
|6
|3
|5
|17-21
|-4
|21
|0
|8
|Верес
|14
|5
|4
|5
|12-15
|-3
|19
|0
|9
|Металлист 1925
|14
|6
|1
|7
|16-22
|-6
|19
|0
|10
|Рух
|14
|3
|4
|7
|13-20
|-7
|13
|0
|11
|ФК Львов
|15
|3
|4
|8
|11-23
|-12
|13
|0
|12
|Колос
|13
|3
|2
|8
|8-21
|-13
|11
|0
|13
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|17-35
|-18
|11
|0
|14
|Ингулец
|13
|2
|3
|8
|9-23
|-14
|9
|0
|15
|ФК Минай
|13
|1
|5
|7
|8-20
|-12
|8
|0
|16
|ФК Мариуполь
|14
|2
|1
|11
|17-32
|-15
|7
|0
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