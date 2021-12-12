Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтёр становится зимним чемпионом. Завершилась первая часть сезона УПЛ
"Динамо" отстаёт от лидера на два балла
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|18
|15
|2
|1
|49-10
|+39
|47
|2
|Динамо
|18
|14
|3
|1
|47-9
|+38
|45
|3
|СК Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35-17
|+18
|40
|4
|Заря
|18
|11
|3
|4
|37-19
|+18
|36
|5
|Ворскла
|18
|9
|6
|3
|30-18
|+12
|33
|6
|ФК Александрия
|18
|7
|5
|6
|19-16
|+3
|26
|7
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22-27
|-5
|25
|8
|Колос
|18
|7
|3
|8
|14-23
|-9
|24
|9
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|10
|Металлист 1925
|18
|6
|1
|11
|17-29
|-12
|19
|11
|Рух
|17
|4
|6
|7
|16-21
|-5
|18
|12
|ФК Львов
|18
|4
|5
|9
|14-30
|-16
|17
|13
|Черноморец
|18
|3
|5
|10
|20-40
|-20
|14
|14
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13-28
|-15
|13
|15
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|12-30
|-18
|10
|16
|ФК Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21-44
|-23
|8
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