Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтёр выходит в единоличные лидеры. Таблица УПЛ 2021/22
Стартовал второй круг УПЛ
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|17
|14
|2
|1
|47-9
|+38
|44
|2
|Динамо
|16
|13
|2
|1
|43-8
|+35
|41
|3
|СК Днепр-1
|16
|11
|1
|4
|29-16
|+13
|34
|4
|Заря
|16
|10
|2
|4
|35-18
|+17
|32
|5
|Ворскла
|16
|9
|4
|3
|29-17
|+12
|31
|6
|Десна
|16
|7
|3
|6
|18-22
|-4
|24
|7
|ФК Александрия
|16
|6
|5
|5
|15-14
|+1
|23
|8
|Верес
|16
|6
|4
|6
|14-16
|-2
|22
|9
|Металлист 1925
|16
|6
|1
|9
|16-26
|-10
|19
|10
|Колос
|16
|5
|3
|8
|11-22
|-11
|18
|11
|Рух
|15
|4
|4
|7
|15-20
|-5
|16
|12
|ФК Львов
|17
|4
|4
|9
|13-29
|-16
|16
|13
|Черноморец
|16
|2
|5
|9
|17-36
|-19
|11
|14
|ФК Минай
|16
|1
|7
|8
|11-25
|-14
|10
|15
|Ингулец
|15
|2
|4
|9
|11-26
|-15
|10
|16
|ФК Мариуполь
|16
|2
|1
|13
|18-38
|-20
|7
Популярное сейчас
- Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика
- "Опять в какой-то конфликт я влез". Селезнев объяснил свою реакцию после матча с Динамо
- Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО