Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла теряет контроль над третьим местом, Заря и Днепр-1 воспользовались. Таблица УПЛ 2021/22
Завершился 13-й тур УПЛ
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|34-5
|+29
|35
|2
|Шахтер
|13
|10
|2
|1
|35-7
|+28
|32
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|30-16
|+14
|26
|4
|Ворскла
|13
|7
|4
|2
|21-10
|+11
|25
|5
|СК Днепр-1
|13
|8
|1
|4
|20-14
|+6
|25
|6
|ФК Александрия
|13
|5
|5
|3
|12-10
|+2
|20
|7
|Верес
|13
|5
|4
|4
|12-12
|0
|19
|8
|Металлист 1925
|13
|6
|1
|6
|16-20
|-4
|19
|9
|Десна
|13
|5
|3
|5
|15-21
|-6
|18
|10
|Рух
|12
|3
|4
|5
|10-14
|-4
|13
|11
|Колос
|12
|3
|2
|7
|7-18
|-11
|11
|12
|ФК Львов
|13
|2
|4
|7
|9-20
|-11
|10
|13
|Ингулец
|12
|2
|3
|7
|9-22
|-13
|9
|14
|ФК Минай
|12
|1
|5
|6
|8-18
|-10
|8
|15
|Черноморец
|13
|1
|5
|7
|12-26
|-14
|8
|16
|ФК Мариуполь
|13
|1
|1
|11
|15-32
|-17
|4
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