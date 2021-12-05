Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря поднимается на третье место, Мариуполь остаётся последним. Таблица УПЛ 2021/22
До окончания 17-го тура остался один матч
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|17
|14
|2
|1
|47-9
|+38
|44
|0
|2
|Динамо
|17
|14
|2
|1
|46-8
|+38
|44
|0
|3
|Заря
|17
|11
|2
|4
|36-18
|+18
|35
|0
|4
|СК Днепр-1
|16
|11
|1
|4
|29-16
|+13
|34
|0
|5
|Ворскла
|17
|9
|5
|3
|29-17
|+12
|32
|0
|6
|ФК Александрия
|17
|7
|5
|5
|18-14
|+4
|26
|0
|7
|Десна
|17
|7
|4
|6
|21-25
|-4
|25
|0
|8
|Верес
|17
|6
|4
|7
|14-19
|-5
|22
|0
|9
|Колос
|17
|6
|3
|8
|12-22
|-10
|21
|0
|10
|Металлист 1925
|17
|6
|1
|10
|16-27
|-11
|19
|0
|11
|Рух
|16
|4
|5
|7
|15-20
|-5
|17
|0
|12
|ФК Львов
|17
|4
|4
|9
|13-29
|-16
|16
|0
|13
|Черноморец
|16
|2
|5
|9
|17-36
|-19
|11
|0
|14
|Ингулец
|16
|2
|4
|10
|11-27
|-16
|10
|0
|15
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|11-28
|-17
|10
|0
|16
|ФК Мариуполь
|17
|2
|2
|13
|21-41
|-20
|8
|0
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