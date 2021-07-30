Предлагали 7 млн. Флуминенсе отклонил предложение Шахтера по 18-летнему вингеру

" Шахтер " этим летом делал попытки подписать 18-летнего левого вингера "Флуминенсе" Матеуса Мартинса.

"Горняки" через агента парня Андре Кюри предлагали "Флуминенсе" за игрока 7 млн евро.

Впрочем, данная сумма не устроила бразильский клуб, и "горняки" получили отказ, при этом "Флуминенсе" не дал "Шахтеру" разрешение на ведение переговоров с футболистом.

Сам Матеус Мартинс также не спешит в Европу – парень недавно продлил контракт с клубом до 2024 года и намерен пробиться в первую команду "Флуминенсе".

Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.