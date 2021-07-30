  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Предлагали 7 млн. Флуминенсе отклонил предложение Шахтера по 18-летнему вингеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Предлагали 7 млн. Флуминенсе отклонил предложение Шахтера по 18-летнему вингеру

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Матеус Мартинс не спешит в Европу

Предлагали 7 млн. Флуминенсе отклонил предложение Шахтера по 18-летнему вингеру

Майлсон Сантана/FFC

Новина українською

"Шахтер" этим летом делал попытки подписать 18-летнего левого вингера "Флуминенсе" Матеуса Мартинса.

"Горняки" через агента парня Андре Кюри предлагали "Флуминенсе" за игрока 7 млн евро.

Впрочем, данная сумма не устроила бразильский клуб, и "горняки" получили отказ, при этом "Флуминенсе" не дал "Шахтеру" разрешение на ведение переговоров с футболистом.

Сам Матеус Мартинс также не спешит в Европу – парень недавно продлил контракт с клубом до 2024 года и намерен пробиться в первую команду "Флуминенсе".

Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Матеус Мартинс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...