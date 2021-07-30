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Предлагали 7 млн. Флуминенсе отклонил предложение Шахтера по 18-летнему вингеру
Матеус Мартинс не спешит в Европу
Майлсон Сантана/FFC
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"Горняки" через агента парня Андре Кюри предлагали "Флуминенсе" за игрока 7 млн евро.
Впрочем, данная сумма не устроила бразильский клуб, и "горняки" получили отказ, при этом "Флуминенсе" не дал "Шахтеру" разрешение на ведение переговоров с футболистом.
Сам Матеус Мартинс также не спешит в Европу – парень недавно продлил контракт с клубом до 2024 года и намерен пробиться в первую команду "Флуминенсе".
Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.
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