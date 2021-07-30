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Без Педриньо, но с Траоре и Марлоном. Стартовые составы на матч Львов - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Без Педриньо, но с Траоре и Марлоном. Стартовые составы на матч Львов - Шахтер

pfclviv.com

Новина українською

Сегодня календарь 2-го тура УПЛ стартует матчем, в котором Львов примет Шахтер.

Уже известны стартовые составы команд.

Львов: Костик, Романчук, Махмутович, Якимец, Брикнер, Эрнест, Чирьяк, Шина, Политыло, Бусько, Ныч

Запасные: Ильющенков, Альваро, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Михоби

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Маркос Антонио, Степаненко, Тете, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Майкон, Марлос, Мудрик, Педриньо, Дентиньо.

Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.07.2021 в 19:18
Педринью берегут...
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Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 19:12
Бразилы одни(((за такой клюб болеть себя не уважать.быстрее бы шахтер прекратил существование
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 18:38
Очередная разминка для Шахты!
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