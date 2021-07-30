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Без Педриньо, но с Траоре и Марлоном. Стартовые составы на матч Львов - Шахтер
Стартовые составы команд
pfclviv.com
Сегодня календарь 2-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
Львов: Костик, Романчук, Махмутович, Якимец, Брикнер, Эрнест, Чирьяк, Шина, Политыло, Бусько, Ныч
Запасные: Ильющенков, Альваро, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Михоби
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Маркос Антонио, Степаненко, Тете, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Майкон, Марлос, Мудрик, Педриньо, Дентиньо.
Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
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