Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский: Шахтер потратил 46 млн? Значит они нас боятся
Трансферы Динамо этим летом куда скромнее
Полузащитник "
Напомним, что летом "Шахтер" подписал защитников Марлона и Винисиуса Тобиаса (присоединится к команде в феврале), полузащитника Педриньо и нападающего Лассину Траоре на общую сумму 46 млн евро.
"46 миллионов? Значит "Шахтер" боится нас, раз тратит так много денег", – сказал Буяльский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бомбардир
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, США притормозили
- Хацкевич: Рад за Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем Динамо
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков
- СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
30.07.2021 в 20:28
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.07.2021 в 20:21
Ответить
+2
0
ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:11
Ответить
+1
-2
ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:13
Ответить
+2
-2
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.07.2021 в 20:05
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2021 в 20:03
Ответить
+1
-6
ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:12
Ответить
+4
-2
ricco-sc (Київ)
30.07.2021 в 20:19
0
-5
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 20:01
Ответить
+4
-2
Nestor Mahno (Луцьк)
30.07.2021 в 19:51
Ответить
+1
-2
ProstoFAN (Донецк)
30.07.2021 в 19:50
Ответить
+2
-2
Spokoyno (Київ)
30.07.2021 в 19:38
Ответить
+4
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...