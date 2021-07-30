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Буяльский: Шахтер потратил 46 млн? Значит они нас боятся

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Трансферы Динамо этим летом куда скромнее

Буяльский: Шахтер потратил 46 млн? Значит они нас боятся

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский высказался по поводу трат "Шахтера" на трансферном рынке.

Напомним, что летом "Шахтер" подписал защитников Марлона и Винисиуса Тобиаса (присоединится к команде в феврале), полузащитника Педриньо и нападающего Лассину Траоре на общую сумму 46 млн евро.

"46 миллионов? Значит "Шахтер" боится нас, раз тратит так много денег", – сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (12)
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xapyga (Запорожье)
30.07.2021 в 20:28
Не плохая молодежь в Динамо, в Шахтере и близко такой нет, туда кто попал если не сбежит как Зинченко и случайно через Аренду Малиновский то закончит в Мариуполе, но реалии таковы уже и экономика и кризис более менее проходит, связанный с агрессией рф, но у Сурка и партеров денег больше не стало, а похоже только меньше, а другие по не многу оправляются
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.07.2021 в 20:21
"46 миллионов? Значит люди серьезно готовятся к Лиге Чемпионов". Так будет верней.
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:11
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+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:13
Жалко динамовцев: не спят, считают...
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+2
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
30.07.2021 в 20:05
Бояться Генк не пройти...це-ж не Інгулець виносити в "одну калитку"...
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2021 в 20:03
Значить Ахметов пограбував ще більше
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+1
-6
avatar
ascent (Луксор)
30.07.2021 в 20:12
Чем Суркис?
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+4
-2
avatar
ricco-sc (Київ)
30.07.2021 в 20:19
Посмотри форбс, слепой. Там суркисы хзг. (конечно я лично против и сурксисов, и ахметовых как таковых).
0
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 20:01
Тратят - значит есть!)))
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+4
-2
Nestor Mahno (Луцьк)
30.07.2021 в 19:51
Який наївний
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+1
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
30.07.2021 в 19:50
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+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
30.07.2021 в 19:38
Ну наФІГа одразу нас! Зараз срач почнеться Так Шахтарю кортить повернути чемпіонство... Але перш за все потрапити в групу ЛЧ!
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+4
-1


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