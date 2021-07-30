Буяльский: Шахтер потратил 46 млн? Значит они нас боятся

Не плохая молодежь в Динамо, в Шахтере и близко такой нет, туда кто попал если не сбежит как Зинченко и случайно через Аренду Малиновский то закончит в Мариуполе, но реалии таковы уже и экономика и кризис более менее проходит, связанный с агрессией рф, но у Сурка и партеров денег больше не стало, а похоже только меньше, а другие по не многу оправляются