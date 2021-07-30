Де Дзерби: Считаю Гвардиолу и Бьелсу лучшими тренерами в мире

Наставник " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о том, как решил стать тренером, о стажировке у Гвардиолы и Бьелсы, и о своем тренерском штабе.

- Как и когда вы поняли, что хотите стать тренером?

- Во время последних месяцев в Клуже я понял это, сезон 2010-2011, это были последние мои месяцы как футболиста, и мои ноги не работали так, как мои мозги. Я не хотел, чтобы кто-нибудь сказал "Роберто, лучше прекрати карьеру". Я всегда думал, что сам решу, когда начать и когда надо остановиться. Даже для футболиста этот момент очень сложный и деликатный. И в тот момент я начал думать как тренер, я начал интересоваться тактикой, развитием игры, футболистами, но уже с точки зрения тренера. Сначала у меня были очень-очень яркие идеи, и когда я закончил карьеру футболиста, я уже знал, что мой будущий путь - это именно карьера тренера

- Хосеп Гвардиола и Марсело Бьелса - 2 тренера, у которых вы бывали на стажировке. Назовите 3 урока, главных, которые вы у них подчеркнули?

- Я считаю их лучшими тренерами в мире, но они, конечно же, разные, тактические идеи разные. Но у них есть и общее - это страсть к футболу и желание доминировать в игре с самого начала, и особенно - выбрать хорошую тактику на матч. Бьелса точно передал мне одно качество - он хочет через футбольную науку передать футболистам свои идеи, особенно через свою методологию работы. Можно сказать, что Гвардиола более гениальный, больше фантазер, особенно в плане тактики, но конечно, у них есть много общего.

- Посещали ли вы тренерские курсы в Коверчано? Если да, то кто из известных игроков ходил на них вместе с вами?

- Я прошел 2 курса в Коверчано и я понял, в чем отличие - когда ты футболист, и когда потом начинаешь тренерскую карьеру. Бернардо Корради тоже ходил со мной на курсы, Дзаури - бывший футболист Лацио - тоже, Хюбнер - бывший футболист Брешии, и многие другие.

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- Расскажите о своем тренерском штабе, как он укомплектован, кто эти люди?

- Когда спрашивают о штабе, я всегда отвечаю, что когда выбирал, я рассматривал их как профессионалов, но в то же время - и как людей. И это очень сложно - найти людей с необходимыми и человеческими, и одновременно профессиональными качествами на достаточном уровне, потому что это риск - взять в штаб своего друга, но он ничего не знает о футболе, или же наоборот - взять человека, очень хорошего профессионала в футболе, но потом сам человек окажется "не очень". И поэтому, когда я выбираю людей для своего штаба, я должен быть на 100% уверенным в них и доверять им полностью.

- Давиде Поссанцини следует за вами уже давно, вы вместе играли в Брешии. В чем ценность таких коллег для вас?

- Давиде для меня - это как моя душа, потому что все, что я делаю как тренер, он прекрасно знает и понимает, понимает мои мысли, он очень хороший человек, идеальный ассистент и профессионал. У нас разный характер и поэтому мы подходим друг другу идеально.

- Часто в вашем тренерском штабе появляются новички?

- Только когда нужно.