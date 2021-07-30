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Шапаренко об атмосфере Евро-2020: Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее

Премьер-лига
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На таких турнирах хочется играть

Шапаренко об атмосфере Евро-2020: Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциональной составляющей Евро-2020.

"Настроение такое после Евро, что хочется работать. Думаю, все игроки получили заряд уверенности. Это такой турнир, после которого ты понимаешь, ради чего ты играешь. Хочется еще больше работать и попадать на такие турниры большие. Все за тобой следят, камеры, болельщики. Выкладываешься по максимуму, но и тяжело играть.

В такие чемпионаты хочется переходить, на таких турнирах хочется играть за сборную.

Когда больше всего кайфанул? Самый первый день, когда играли с голландцами, вся атмосфера почувствовалась. Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее", - сказал Шапаренко.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Бомбардир

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