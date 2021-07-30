Шапаренко об атмосфере Евро-2020: Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциональной составляющей Евро-2020.

"Настроение такое после Евро, что хочется работать. Думаю, все игроки получили заряд уверенности. Это такой турнир, после которого ты понимаешь, ради чего ты играешь. Хочется еще больше работать и попадать на такие турниры большие. Все за тобой следят, камеры, болельщики. Выкладываешься по максимуму, но и тяжело играть.

В такие чемпионаты хочется переходить, на таких турнирах хочется играть за сборную.

Когда больше всего кайфанул? Самый первый день, когда играли с голландцами, вся атмосфера почувствовалась. Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее", - сказал Шапаренко.