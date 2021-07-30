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Шапаренко об атмосфере Евро-2020: Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее
На таких турнирах хочется играть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек
"Настроение такое после Евро, что хочется работать. Думаю, все игроки получили заряд уверенности. Это такой турнир, после которого ты понимаешь, ради чего ты играешь. Хочется еще больше работать и попадать на такие турниры большие. Все за тобой следят, камеры, болельщики. Выкладываешься по максимуму, но и тяжело играть.
В такие чемпионаты хочется переходить, на таких турнирах хочется играть за сборную.
Когда больше всего кайфанул? Самый первый день, когда играли с голландцами, вся атмосфера почувствовалась. Было круто, вертолеты летают, снимают, как будто все ненастоящее", - сказал Шапаренко.
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