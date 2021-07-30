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Все ради Европы, УПЛ перенесла матч 3-го тура Минай – Колос
Колос сыграет свой матч Лиги конференций во вторник
Анатолій Спиця
Матч 3-го тура
Данное решение утвердила Дирекция УПЛ.
Причина - назначения матча "Колоса" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций на 10 августа (вторник).
О новой дате перенесенного поединка будет сообщено позже.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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