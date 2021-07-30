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Все ради Европы, УПЛ перенесла матч 3-го тура Минай – Колос

Премьер-лига
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Колос сыграет свой матч Лиги конференций во вторник

Все ради Европы, УПЛ перенесла матч 3-го тура Минай – Колос

Анатолій Спиця

Новина українською

Матч 3-го тура УПЛ "Минай" – "Колос", который изначально был запланирован на 8 августа, будет перенесен.

Данное решение утвердила Дирекция УПЛ.

Причина - назначения матча "Колоса" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций на 10 августа (вторник).

О новой дате перенесенного поединка будет сообщено позже.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
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