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Ворскла: Контракт Уляницкого продолжает действовать. Что будет дальше - знает только он сам

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В клубе отставку пока не подтверждают

Ворскла: Контракт Уляницкого продолжает действовать. Что будет дальше - знает только он сам

fcmariupol.com

Новина українською

Пресс-служба "Ворсклы" прокомментировала информацию СМИ по поводу отставки помощника главного тренера команды Виктора Уляницкого.

"Контракт тренера "Ворсклы" Виктора Ульяницкого продолжает действовать.

Относительно его расторжения по состоянию на 18:00 никто не обращался. Произойдет ли это в ближайшее время - знает только сам Виктор Васильевич", - отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что 48-летний специалист трудился в штабе Юрия Максимова с момента его назначения главным тренером "Ворсклы" в 2019 году.

Также отметим, что именно Уляницкий зачастую подменял Максимова на пресс-конференциях команды после болезненных поражений "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Уляницкий
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Roman Zett (Poltava)
30.07.2021 в 22:20
Видно достало его уже отдуваться за проигрышные игры вместо главного тренера. Как победа так Максимов во всей красе перед камерами на флеш интервью и на пресс-конференции. Как проиграли так Уляницкий
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