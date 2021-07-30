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Ворскла: Контракт Уляницкого продолжает действовать. Что будет дальше - знает только он сам
В клубе отставку пока не подтверждают
fcmariupol.com
Пресс-служба "Ворсклы" прокомментировала информацию СМИ по поводу
"Контракт тренера "Ворсклы" Виктора Ульяницкого продолжает действовать.
Относительно его расторжения по состоянию на 18:00 никто не обращался. Произойдет ли это в ближайшее время - знает только сам Виктор Васильевич", - отметили в пресс-службе клуба.
Напомним, что 48-летний специалист трудился в штабе Юрия Максимова с момента его назначения главным тренером "Ворсклы" в 2019 году.
Также отметим, что именно Уляницкий зачастую подменял Максимова на пресс-конференциях команды после болезненных поражений "Ворсклы".
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