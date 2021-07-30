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Сабо: Если Шахтер возьмет чемпионство, то все будут говорить, что успех Динамо был случайностью
Йожеф Йожефович прогнозирует серьезную борьбу за чемпионство
Экс-тренер "
— Какое впечатление оставили спаринги "Динамо" на сборах?
— Смотрел несколько игр. У Луческу есть два состава. Да, было много ошибок в защите, но это спаринги. Думаю, что будут перемены в защите. Ничего нового в игре киевлян я не увидел.
— Фаворита сейчас УПЛ можно назвать?
— Нет. "Шахтер", в любом случае, будет пытаться обыграть "Динамо". Луческу — не молодой пацан. У него огромный опыт и это очень важно. Он увидел, что делает Де Дзерби, какой стиль прививает и знает, что нужно сделать, чтобы переиграть "Шахтер".
Все понимают, что борьба за чемпионство будет между "Динамо" и "Шахтером". Обе команды усилились игроками не только нашего чемпионата, но и приличными легионерами. Уверен, что борьба будет заядлой. Уверен, что "Шахтер" планирует занять первое место. Луческу, конечно, не хочет его отдавать. Если "горняки" возьмут чемпионство в этом году, то все будут говорить, что успех "Динамо" в предыдущем сезоне был случайностью. Это мое мнение.
За третье место все будут бороться. Удивлен, что "Заря" затормозила в начале сезона. Хорошая команда с хорошим тренером... Возможно, такая подготовка, что они будут "втягиваться" от игры к игре. Но в первом матче я их не узнал.
— Кто из форвардов-новичков "Динамо" вам больше понравился?
— Не уверен, что Кулач вообще будет играть, а вот Шкурин — забивной. Рамиреса тоже нужно смотреть. Думаю, что Луческу его не поставит, пока не подготовит. Все равно — это усиление.
— Киевляне возьмут три очка в матче с "Вересом"?
— Думаю, что возьмут. Первая игра сезона, играют дома. Жду игры — интересно, в каком состоянии команда, кого поставит Мирча Луческу. Повторюсь, у "Динамо", как и у "Шахтера", есть два состава.
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