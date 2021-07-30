  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Если Шахтер возьмет чемпионство, то все будут говорить, что успех Динамо был случайностью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Если Шахтер возьмет чемпионство, то все будут говорить, что успех Динамо был случайностью

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Йожеф Йожефович прогнозирует серьезную борьбу за чемпионство

Сабо: Если Шахтер возьмет чемпионство, то все будут говорить, что успех Динамо был случайностью

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о стартовавшем сезоне УПЛ.

— Какое впечатление оставили спаринги "Динамо" на сборах?

— Смотрел несколько игр. У Луческу есть два состава. Да, было много ошибок в защите, но это спаринги. Думаю, что будут перемены в защите. Ничего нового в игре киевлян я не увидел.

— Фаворита сейчас УПЛ можно назвать?

— Нет. "Шахтер", в любом случае, будет пытаться обыграть "Динамо". Луческу — не молодой пацан. У него огромный опыт и это очень важно. Он увидел, что делает Де Дзерби, какой стиль прививает и знает, что нужно сделать, чтобы переиграть "Шахтер".

Все понимают, что борьба за чемпионство будет между "Динамо" и "Шахтером". Обе команды усилились игроками не только нашего чемпионата, но и приличными легионерами. Уверен, что борьба будет заядлой. Уверен, что "Шахтер" планирует занять первое место. Луческу, конечно, не хочет его отдавать. Если "горняки" возьмут чемпионство в этом году, то все будут говорить, что успех "Динамо" в предыдущем сезоне был случайностью. Это мое мнение.

За третье место все будут бороться. Удивлен, что "Заря" затормозила в начале сезона. Хорошая команда с хорошим тренером... Возможно, такая подготовка, что они будут "втягиваться" от игры к игре. Но в первом матче я их не узнал.

— Кто из форвардов-новичков "Динамо" вам больше понравился?

— Не уверен, что Кулач вообще будет играть, а вот Шкурин — забивной. Рамиреса тоже нужно смотреть. Думаю, что Луческу его не поставит, пока не подготовит. Все равно — это усиление.

— Киевляне возьмут три очка в матче с "Вересом"?

— Думаю, что возьмут. Первая игра сезона, играют дома. Жду игры — интересно, в каком состоянии команда, кого поставит Мирча Луческу. Повторюсь, у "Динамо", как и у "Шахтера", есть два состава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
31.07.2021 в 00:30
Фраза "Луческу - немолодий пацан" значить, що Луческу - пацан, хоча й немолодий. Проте я сумніваюся, що навіть Сабо міг назвати Луческу "пацаном"... А от фраза "Луческу - не молодий пацан" значить, що Луческу не какой-нибудь там зелений пацан.
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
30.07.2021 в 23:40
Это он свою собственную мысль так завуалировал, насчет случайного чемпионства, мол скажут, а сам так и думает.
Ответить
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
30.07.2021 в 23:14
Дедч заканчивай, ты стал уже совсем плох...
Ответить
+2
-1
kukarekin (Одесса)
30.07.2021 в 23:00
Истину глаголит старый бзд&ун
Ответить
0
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.07.2021 в 22:57
....да остановите вы этого "оракула", вечно с прогнозами у него проблемы..., шизофрения что ли на такие "пампушки"...
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...