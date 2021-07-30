УПЛ. Колос - Металлист 1925 1:0. Сын за отца

"Колосу" повезло со жребием – на старте сезона выпала возможность провести два подряд матча против вчерашних представителей Первой лиги. Вроде как была возможность втянуться в ритм, испытать новичков, а заодно и добыть хороший результат для психологии. Фактически же получилось по-другому: в обоих матчах двух стартовых туров ковалевцам пришлось немало потеть. С "Вересом" была потеря очков, с "Металлистом 1925" удалось выжать максимум. Но перед стартом в Лиге конференций за "Колос" тревожно.

По сравнению с матчем против "Вереса" Руслан Костышин сделал немало замен. Появились в основе Сакив, Ром, Петров, Гавриш, Нуриев и Лысенко. У "Металлиста 1925" обойма оказалась куда более стабильной – только одна вынужденная замена, ведь Пономарь, как известно, из-за травмы играть не может. Со старта вышел Фабиньо.

Гости лучше начали матч. Уже на первой минуте заработали право на угловой, но не в этом соль. "Металлист 1925" смело и упорно атаковал, что едва не завершилось взятием ворот на 12-й минуте: Батюшина вывели один на один, но, протолкнув мяч мимо голкипера, футболист дал снаряду слишком малого ускорения – защитник успел перекрыть траекторию.

"Металлист 1925" выглядел целостно и собрано. Не повезло, когда при подаче одного из угловых Ткачук не попал по мячу, а Фабиньо, пробив по воротам, не рассчитал с точностью. Самое приятное, что и "Колос" не отсиживался в защите, поэтому матч выглядел привлекательно. На стартовых минутах был шанс у Нуриева, затем Гавриш остро бил со стандарта. Но полностью инициативу ковалевцы перехватили во второй части первого тайма.

Отличным шансом не воспользовался Петров: из центра штрафной в падении он пробил мимо стойки, хотя голкипер уже не контролировал ситуацию. Был еще удар в створ от Нуриева, также Чурко пытался дотянуться до мяча после флангового навеса. В целом можно говорить, что на голы команды наработали. Но было "сухо".

Напоминаем, как "Металлист 1925" сдал во втором тайме матча с "Рухом". Сегодня тоже харьковчанам было непросто, ведь до 60-й минуты "Колос" трижды угрожал воротам Сидоренко: Чурко, Богданов и Костышин били с разных позиций. Руслан Костышин нервничал, потому что удары эти были или нерасторопными, или незамысловатыми для вратаря.

"Металлист 1925" с позиции второго номера едва не забил со стандарта, хотя момент был нивелирован из-за офсайда. По сравнению с первым таймом темп упал не только у харьковчан, но и у ковалевцев. Но именно они забили в ходе быстрой атаки: Ситчинава отпасовал из центра на правый фланг на Ильина, тот мгновенно подключил Костышина, а Денис удачно пробил – отцу на радость. Примечательно, что двое из игроков, организовавших голевую атаку, вышли на замену. Ситчинава сразу после этого еще раз бил по воротам, но не забил.

Но главное для "Колоса", что у своих ворот сопернику шансов он больше не дал. Разве что у Дмитренко был перспективный удар, но у ковалевцев ранее были два - от Ситчинавы и Ильина. "Колос" добыл важную с точки зрения психологии победу, которая должна вдохновить перед стартом в Лиге конференций. Ведь теперь там ковалевцы должны бороться не только за себя, но и за "Ворсклу". А "Металлист 1925" не пропадет. С такой игрой попьет немало крови у признанных авторитетов.

Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Металлист 1925" 1:0

Гол: Денис Костышин 72

"Колос": Евгений Волынец, Матия Ром, Тарас Сакив, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Ника Ситчинава 71), Анатолий Нуриев (Диего Сантос 65), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Мамаду Ламин Данфа 81), Вячеслав Чурко (Олег Ильин 71), Андрей Богданов (Евгений Задоя 81)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Юрий Батюшин (Владислав Дмитренко 78), Артур Западня, Михаил Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков, Олег Голодюк (Виталий Ермаков 90), Евгений Ткачук, Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда (Андрей Ременюк 78), Антон Савин (Евгений Протасов 60), Дмитрий Крыськив

Предупреждения: Денис Костышин 67, Диего Сантос 79, Мамаду Ламин Данфа 84, Ника Ситчинава 90+1 - Евгений Ткачук 69