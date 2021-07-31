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Педриньо: Если бы мы сразу забили Львову, было бы легче

Премьер-лига
(1 голосов)

Особенный гол для новичка Шахтера

Педриньо: Если бы мы сразу забили Львову, было бы легче

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Педриньо в эфире канала "Футбол 1" поделился эмоциями от игры со "Львовом" (3:0) и забитого гола после выхода на замену.

– Поздравляем с победой! Кому посвятил свой гол?

– Дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой.

– Насколько сложно было войти в такую игру со скамьи запасных?

– Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего.

– Насколько ты уже адаптировался в "Шахтере"?

– Я оказался в очень хорошей команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно скорее. С каждым днем взаимопонимание все лучше.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
31.07.2021 в 00:27
Якщо так далі грати — командна психологія може посипатися. Просто добре є, що Безсмертний не дасть команді вилетіти напряму, оскільки є Чорноморець, який останнє місце з Морозом і їх складом нікому не віддасть, і Минай, зібраний наспіх. Депресія у футболістів є абсолютно реальною річчю. Наступна Ворскла, їм не позаздриш, однак це сильна команда, і коли треба, може якісно відіграти у всіх ланках...
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