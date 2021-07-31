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Педриньо: Если бы мы сразу забили Львову, было бы легче
Особенный гол для новичка Шахтера
shakhtar.com
Новичок "Шахтера" Педриньо в эфире канала "Футбол 1" поделился эмоциями от
– Поздравляем с победой! Кому посвятил свой гол?
– Дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой.
– Насколько сложно было войти в такую игру со скамьи запасных?
– Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего.
– Насколько ты уже адаптировался в "Шахтере"?
– Я оказался в очень хорошей команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно скорее. С каждым днем взаимопонимание все лучше.
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