Эрик Рамирес: Президенту ДАКа было непросто отпустить меня, ведь я был важным игроком команды

Новичок " Динамо " Эрик Рамирес рассказал о своем переходе в киевский клуб.

- Твои первые впечатления от Украины? Ты уже несколько дней здесь, ходил гулять по городу. Что увидел?

- У меня очень хорошее впечатление от Украины. Люди тут очень коммуникабельные, особенно понравилось отношение ко мне в клубе. Одноклубники приняли меня очень тепло, так что я доволен.

- Ты – первый венесуэлец не только в истории "Динамо", но и в истории чемпионата Украины. Как считаешь, почему раньше никто из твоих соотечественников сюда не приезжал?

- Считаю, что венесуэльские игроки не приезжают в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это очень сложный процесс. Но я доволен, ведь уже 5 лет как приехал в Европу и сейчас рад, что нахожусь в Украине, где смогу себя показать.

- Что ты знаешь о "Динамо" и Украине?

- Я слышал только позитивные отзывы про Украину от людей, с которыми общался на эту тему. Говорили, что тут красиво и приятно, в чем уже сам и убедился. А "Динамо" - это команда с историей, клуб великих игроков. Я хочу повторить их достижения и стать важным футболистом для этой команды.

- Почему так долго шли переговоры по твоему контракту с "Динамо"? Появлялась информация, что тебя не хотели продавать, что нет договоренностей между агентами…

- Когда ты являешься важным игроком для своей команды, каковым я был для ДАКа, президенту не просто принять решение о продаже такого футболиста. Но я смог договориться с руководством, ведь понимал, что в "Динамо" я смогу сыграть в Лиге чемпионов, выступать в чемпионате более высокого уровня и расти как футболист.

Из-за того, что у меня с ДАКом всегда были хорошие отношения, они согласились меня отпустить. И я приехал в Украину.