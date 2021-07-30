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Де Дзерби: Мы – не чемпионы, чемпион – Динамо. Поэтому мы должны играть серьезно и побеждать

Премьер-лига
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(2 голосов)

Наставник горняков подвел итог матча со Львовм

Де Дзерби: Мы – не чемпионы, чемпион – Динамо. Поэтому мы должны играть серьезно и побеждать

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о победе над "Львовом" (3:0) в матче 2-го тура УПЛ.

– Мы тренировались очень хорошо. Стараемся ко всем матчам быть правильно готовыми. Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках, знали, что уже были сложные матчи, особенно с тем, чтобы забить первый гол. Считаю, в первом тайме мы играли хорошо и уже заслужили отличиться. В целом я очень рад.

– После первого матча вы сделали два изменения в составе. Довольны ли игроками, которые впервые вышли на поле в этом сезоне и был ли это состав, который вы наигрываете под Лигу чемпионов?

– Да, вы правы, мы поменяли двоих, но не потому что Майкон и Педриньо плохо сыграли с "Ингульцом". Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды. Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо, вышедшие во втором тайме Марлос, Исмаили и Дентиньо – тоже. Не все футболисты одинаковые. Майкон – тот, кто делает конструкцию чуть более геометрической. Я хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды. Уже завтра мы продолжим тренировки и хорошо подготовимся к матчу, который нас ждет во вторник в Бельгии. С данного момента начнем думать о "Генке".

– Ваши впечатления от игры соперника? До момента с пропущенным мячом "Львов" хорошо сопротивлялся, сдерживал ваши атаки.

– У нашего сегодняшнего соперника есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. Считаю, что в этих матчах трудно увидеть, где есть сложности. Ты замечаешь их, когда пропускаешь гол, но тогда поздно. Нужно думать заранее, иногда даже негативно, создать правильный контекст, чтобы играть с мячом и без. Почти всегда мы делали это хорошо, однако в первые секунды обоих таймов допустили ошибки. А в основном провели очень и очень хороший матч.

– Этот матч был хорошей подготовкой к поединку Лиги чемпионов с "Генком"?

– Абсолютно нет. Мы сегодня должны играть серьезно и побеждать. Мы – не чемпионы, чемпион – "Динамо". Мы не могли думать о вторнике – только о сегодняшнем матче. Приехали сюда, чтобы играть со "Львовом" и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о "Генке" мы можем начать думать только сейчас.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
31.07.2021 в 00:00
Комментарий полностью по делу. В отличие от Каштру. У того, практически, всё было в превосходной форме.
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0
0
DK с 6 лет (Киев)
30.07.2021 в 23:36
Та должны были забить ещё в первом тайме, второй я уже почти не смотрел). Шо-та он мутный какой-та:)
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-4


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