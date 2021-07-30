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Де Дзерби: Мы – не чемпионы, чемпион – Динамо. Поэтому мы должны играть серьезно и побеждать
Наставник горняков подвел итог матча со Львовм
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о
– Мы тренировались очень хорошо. Стараемся ко всем матчам быть правильно готовыми. Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках, знали, что уже были сложные матчи, особенно с тем, чтобы забить первый гол. Считаю, в первом тайме мы играли хорошо и уже заслужили отличиться. В целом я очень рад.
– После первого матча вы сделали два изменения в составе. Довольны ли игроками, которые впервые вышли на поле в этом сезоне и был ли это состав, который вы наигрываете под Лигу чемпионов?
– Да, вы правы, мы поменяли двоих, но не потому что Майкон и Педриньо плохо сыграли с "Ингульцом". Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды. Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо, вышедшие во втором тайме Марлос, Исмаили и Дентиньо – тоже. Не все футболисты одинаковые. Майкон – тот, кто делает конструкцию чуть более геометрической. Я хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды. Уже завтра мы продолжим тренировки и хорошо подготовимся к матчу, который нас ждет во вторник в Бельгии. С данного момента начнем думать о "Генке".
– Ваши впечатления от игры соперника? До момента с пропущенным мячом "Львов" хорошо сопротивлялся, сдерживал ваши атаки.
– У нашего сегодняшнего соперника есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. Считаю, что в этих матчах трудно увидеть, где есть сложности. Ты замечаешь их, когда пропускаешь гол, но тогда поздно. Нужно думать заранее, иногда даже негативно, создать правильный контекст, чтобы играть с мячом и без. Почти всегда мы делали это хорошо, однако в первые секунды обоих таймов допустили ошибки. А в основном провели очень и очень хороший матч.
– Этот матч был хорошей подготовкой к поединку Лиги чемпионов с "Генком"?
– Абсолютно нет. Мы сегодня должны играть серьезно и побеждать. Мы – не чемпионы, чемпион – "Динамо". Мы не могли думать о вторнике – только о сегодняшнем матче. Приехали сюда, чтобы играть со "Львовом" и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о "Генке" мы можем начать думать только сейчас.
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