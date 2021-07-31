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Де Дзерби: Шахтер может победить и если за Мариуполь будут играть арендованные у нас футболисты

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер говорит, что еще не в курсе всех подводных камней украинского футбола

Де Дзерби: Шахтер может победить и если за Мариуполь будут играть арендованные у нас футболисты

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопрос об арендованных игроках в "Мариуполе", которым "горняки" не позволяют играть против себя в очных матчах.

"Я, честно говоря, не знаю этой ситуации. "Шахтер" – очень серьезный клуб, знаменитый в Европе, которым Украина должна гордиться. У нас сильная команда, и я думаю, что мы можем победить и если за "Мариуполь" будут играть арендованные у нас футболисты.

Но я еще не обсуждал с администрацией эту тему. Я недавно приехал сюда и, конечно, не могу знать всего. Быть тренером сложно, и моя концентрация именно на этом. Когда узнаю эти вещи более детально, без проблем дам вам ответ", - сказал Де Дзерби.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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