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Де Дзерби: Шахтер может победить и если за Мариуполь будут играть арендованные у нас футболисты
Тренер говорит, что еще не в курсе всех подводных камней украинского футбола
shakhtar.com
Главный тренер "
"Я, честно говоря, не знаю этой ситуации. "Шахтер" – очень серьезный клуб, знаменитый в Европе, которым Украина должна гордиться. У нас сильная команда, и я думаю, что мы можем победить и если за "Мариуполь" будут играть арендованные у нас футболисты.
Но я еще не обсуждал с администрацией эту тему. Я недавно приехал сюда и, конечно, не могу знать всего. Быть тренером сложно, и моя концентрация именно на этом. Когда узнаю эти вещи более детально, без проблем дам вам ответ", - сказал Де Дзерби.
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