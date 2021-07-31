  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бессмертный о матче с Шахтером: Так случилось: не забиваешь ты – забивают тебе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бессмертный о матче с Шахтером: Так случилось: не забиваешь ты – забивают тебе

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов держался до 73-й минуты

Бессмертный о матче с Шахтером: Так случилось: не забиваешь ты – забивают тебе

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный ответил на вопросы журналистов после домашнего матча с "Шахтером" (0:3).

– В любой игре первая задача – не пропустить. С этим мы справлялись. Немного не хватило выбежать в контратаки – защитники "Шахтера" хорошо перекрывали нам зоны. Считаю, мы провели неплохой матч, до 70-й минуты и держались, и начали выбегать, предлагать контригру. В каких-то моментах чуть не хватило концентрации. Но ребята проделали большой объем работы, мне за них не стыдно. Я очень благодарен им за эту игру, но концовку мы немного смазали.

– Вы пропустили, после того как Ренан не использовал отличный выход почти один на один. Насколько это повлияло? Почувствовали, что команда в тот момент поняла, что у нее не идет?

– Видите, Бог нам давал шанс, и, если бы Ренан решил тот эпизод, забил гол, нам было бы лучше и легче. Этот мяч нас окрылил бы. Так случилось: не забиваешь ты – забивают тебе. И все же у нас замены не так сыграли, как хотелось бы, не так, как мы рассчитывали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...