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Саленко: Шахтер вложил деньги в покупки игроков, нового тренера, но сейчас это ничего не значит

Премьер-лига
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Эксперт говорит, что новую команду за месяц не сделаешь

Саленко: Шахтер вложил деньги в покупки игроков, нового тренера, но сейчас это ничего не значит

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Экс-форвард "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями о стартовавшем сезоне УПЛ.

— Кому отдадите преимущество в борьбе за чемпионство?

— "Динамо" мы еще не видели в официальном матче, а "Шахтер" выглядит не очень убедительно. Набрали новых игроков и они пока не сыграны. Второй тайм с "Ингульцом" они провалили. Думаю, что "Динамо" сохранит прошлогодний состав и будет играть так же. "Шахтер" провел в команде полную революцию. Де Дзерби играет более от обороны, а "Шахтер" — это атакующий футбол, зачастую. Бразильцы любят идти вперед. Как у них пойдут дела — увидим. Сейчас многие футболисты "горняков" не готовы к началу чемпионата. "Динамо" "вкатывается" в сезон через игры — оценим их готовность в матче с "Вересом".

— Многие эксперты считают фаворитом "Шахтер"...

— Это скоропостижные выводы. "Горняки" вложили деньги в покупки игроков, нового тренера, но сейчас это ничего не значит. У "Динамо" есть сыгранная команда. Главное, чтобы был колектив. Лобановский говорил, что для создания команды нужно два-три года. А так, накупить игроков и надеться, что они будут сразу показывать хорошую игру — маловероятно. Концовка матча "Шахтера" с "Ингульцом" это подтверждает. Спокойно могла быть ничья.

— Рамирес станет основным нападающим киевлян?

— По большому счету, Луческу может его использовать на разных позициях. Как я смотрел — он не чистый нападающий. Чувствую, что основного нападающего в "Динамо" не будет — постоянная ротация. Интересно, кого поставит Мирча в нападение в первой игре. В два форварда он не намерен играть.

— "Верес" — хороший соперник для начала чемпионата?

— Вполне. Многие команды не готовы на старте. У "Динамо" сборники получали перерыв после Евро-2020. Быстро набрать форму им будет тяжело. Мы понимаем класс команд, поэтому неважно, с каким счетом победит "Динамо" в этой игре.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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