Черноморец - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Планировалось, что эта игра станет дебютной в новом сезоне для "Черноморца" на своём поле. Однако поединок пришлось перенести в Днепр из-за плохого состояния поля в парке Шевченко. Учитывая конфликт между клубом и болельщиками, далеко не факт, что скоро "моряки" дома сыграют.

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Пока же отмечаем, что матч "Черноморец" - "Днепр-1" состоится на поле гостевой команды, "Днепр-Арене", в субботу, 31 июля. Организаторы поставили эту игру на 19:30 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ увидеть встречу вы можете на канале "Футбол 2". Вы можете увидеть его на спутнике или у кабельных операторов.

Легально в интернете игру покажет oll.tv, а также платформы, у которых есть каналы "Футбол 1/2/3": Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие ОТТ-сервисы. Не забывайте, что все эти сервисы работают по подписке.

Очень удобно следить за игрой при помощи аудио трансляции на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол. Это бесплатная альтернатива трансляции матча, к тому же, её можно слушать в том числе заграницей. Также, если вы не сможете увидеть игру, следить за ходом событий на поле "Днепр-Арены" вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь.