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Кривенцов: На фоне еврокубковой команды мы смотрелись очень хорошо

Премьер-лига
(2 голосов)

Коуч считает вчерашний матч неплохим

Кривенцов: На фоне еврокубковой команды мы смотрелись очень хорошо

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов дал комментарий после поражения от "Колоса" (0:1) во втором туре УПЛ:

"Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры смотрелась очень целостно, много комбинировали, вели игру.

Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.

Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.

Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол", – сказал Кривенцов.

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В статье: Валерий Кривенцов Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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