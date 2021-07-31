Кривенцов: На фоне еврокубковой команды мы смотрелись очень хорошо

Наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов дал комментарий после поражения от "Колоса" (0:1) во втором туре УПЛ:

"Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры смотрелась очень целостно, много комбинировали, вели игру.

Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.

Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.

Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол", – сказал Кривенцов.