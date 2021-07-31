Рамирес: Президенту ДАК было непросто отпустить меня в Динамо

Новичок киевского "Динамо", нападающий Эрик Рамирес, дал комментарий после перехода в украинский клуб.

— Очень хорошее впечатление. Очень коммуникабельные люди, особенно понравилось отношение ко мне внутри клуба. Товарищи по команде приняли меня тепло. Я доволен.

— Ты первый венесуэльский футболист не только в "Динамо", но и в украинском футболе. Как ты считаешь, почему?

— Венесуэльские футболисты не переезжают в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это довольно сложный процесс. Прошло уже 5 лет с тех пор, как я переехал в Европу и сейчас я рад, что оказался в Украине.

— Что ты знаешь про "Динамо" и Украину?

— Слышал только позитивные отзывы от других людей. Говорили, что здесь красиво и приятно. В этом я уже убедился лично. "Динамо" – команда с историей. Клуб великих футболистов. Хочу повторить их достижения и стать важным игроком для этого клуба.

— Почему так долго шли переговоры по твоему трансферу?

— Президенту ДАК было непросто отпустить важного футболиста, но мне удалось договориться с руководством клуба с оглядкой на то, что в составе "Динамо" я смогу сыграть в Лиге чемпионов. Буду выступать в чемпионате высокого уровня и развиваться как игрок, – сказал Рамирес.