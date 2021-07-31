Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамирес: Президенту ДАК было непросто отпустить меня в Динамо
Игрок очень мотивирован перед началом сезона
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Новичок киевского "Динамо", нападающий Эрик Рамирес, дал комментарий после перехода в украинский клуб.
— Очень хорошее впечатление. Очень коммуникабельные люди, особенно понравилось отношение ко мне внутри клуба. Товарищи по команде приняли меня тепло. Я доволен.
— Ты первый венесуэльский футболист не только в "Динамо", но и в украинском футболе. Как ты считаешь, почему?
— Венесуэльские футболисты не переезжают в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это довольно сложный процесс. Прошло уже 5 лет с тех пор, как я переехал в Европу и сейчас я рад, что оказался в Украине.
— Что ты знаешь про "Динамо" и Украину?
— Слышал только позитивные отзывы от других людей. Говорили, что здесь красиво и приятно. В этом я уже убедился лично. "Динамо" – команда с историей. Клуб великих футболистов. Хочу повторить их достижения и стать важным игроком для этого клуба.
— Почему так долго шли переговоры по твоему трансферу?
— Президенту ДАК было непросто отпустить важного футболиста, но мне удалось договориться с руководством клуба с оглядкой на то, что в составе "Динамо" я смогу сыграть в Лиге чемпионов. Буду выступать в чемпионате высокого уровня и развиваться как игрок, – сказал Рамирес.
Популярное сейчас
- Победы Шахтера и Колоса, заявка Динамо на сезон. Главные новости за 30 июля
- Йовичевич: Просмотрел последние матчи Русина - это то, что я хочу!
- УПЛ. Колос - Металлист 1925 1:0. Сын за отца
- Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча и видео голов
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!