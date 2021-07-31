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Рамирес: Президенту ДАК было непросто отпустить меня в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок очень мотивирован перед началом сезона

Рамирес: Президенту ДАК было непросто отпустить меня в Динамо

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Новичок киевского "Динамо", нападающий Эрик Рамирес, дал комментарий после перехода в украинский клуб.

— Очень хорошее впечатление. Очень коммуникабельные люди, особенно понравилось отношение ко мне внутри клуба. Товарищи по команде приняли меня тепло. Я доволен.

— Ты первый венесуэльский футболист не только в "Динамо", но и в украинском футболе. Как ты считаешь, почему?

— Венесуэльские футболисты не переезжают в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это довольно сложный процесс. Прошло уже 5 лет с тех пор, как я переехал в Европу и сейчас я рад, что оказался в Украине.

— Что ты знаешь про "Динамо" и Украину?

— Слышал только позитивные отзывы от других людей. Говорили, что здесь красиво и приятно. В этом я уже убедился лично. "Динамо" – команда с историей. Клуб великих футболистов. Хочу повторить их достижения и стать важным игроком для этого клуба.

— Почему так долго шли переговоры по твоему трансферу?

— Президенту ДАК было непросто отпустить важного футболиста, но мне удалось договориться с руководством клуба с оглядкой на то, что в составе "Динамо" я смогу сыграть в Лиге чемпионов. Буду выступать в чемпионате высокого уровня и развиваться как игрок, – сказал Рамирес.

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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Источник:
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
31.07.2021 в 10:52
Ему будет непросто, без сборов сразу должен заиграть в основе ДК, но если он классный игрок, то проблем с адаптацией не должно быть.
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