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Ворскла - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Ворскла - Рух, чемпионат Украины, 1 августа 2021

Ворскла - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Новина українською

Старт сезона стал настоящим разочарование для полтавской "Ворсклы", учитывая ранний вылет из Лиги конференций. Неудача в игре с финским соперником должна мотивировать полтавчан на поединок с "Рухом". Впрочем, и львовяне будут полны решимости доказать, что поражение от новичка лиги "Металлиста 1925" в первом туре была случайностью.

Кто победит, смотрите в воскресенье, первого августа на телеканале Футбол 1. Начало матча Ворскла - Рух в 19:30. Легально в интернете матч можно посмотреть на сервисе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ворскла - Рух онлайн

Также канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча Ворскла - Рух.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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