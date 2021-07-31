Ворскла - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Старт сезона стал настоящим разочарование для полтавской "Ворсклы", учитывая ранний вылет из Лиги конференций. Неудача в игре с финским соперником должна мотивировать полтавчан на поединок с "Рухом". Впрочем, и львовяне будут полны решимости доказать, что поражение от новичка лиги "Металлиста 1925" в первом туре была случайностью.

Кто победит, смотрите в воскресенье, первого августа на телеканале Футбол 1 . Начало матча Ворскла - Рух в 19:30 . Легально в интернете матч можно посмотреть на сервисе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ворскла - Рух онлайн

Также канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча Ворскла - Рух.