Мариуполь - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Разгромив "Черноморец" в первом туре УПЛ, черниговская "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу первенства. Именно в статусе лидера соревнования команда Рябоконя отправилась в Мариуполь в гости к одноименному клубу. Речь будет идти не только о победе. Важно будет отомстить за разгром в прошлой кампании.

"Мариуполь" в первом туре отстоял ничейный результат в матче против "Львова". Они забили первыми, но преимущество не удержали и играли в основном вторым номером. Чтобы претендовать на еврокубки, "приазовцам" нужно побеждать. Как минимум, на домашней арене.

Смотрите матч второго тура УПЛ в воскресенье, 1-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.