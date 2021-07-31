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Мариуполь - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Десна", украинская Премьер-лига, 1 августа 2021

Мариуполь - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Разгромив "Черноморец" в первом туре УПЛ, черниговская "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу первенства. Именно в статусе лидера соревнования команда Рябоконя отправилась в Мариуполь в гости к одноименному клубу. Речь будет идти не только о победе. Важно будет отомстить за разгром в прошлой кампании.

"Мариуполь" в первом туре отстоял ничейный результат в матче против "Львова". Они забили первыми, но преимущество не удержали и играли в основном вторым номером. Чтобы претендовать на еврокубки, "приазовцам" нужно побеждать. Как минимум, на домашней арене.

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Смотрите матч второго тура УПЛ в воскресенье, 1-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Десна" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов)
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