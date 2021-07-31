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Романюк: У Руха есть заготовки, которые застанут врасплох соперника

Премьер-лига
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Тренер верит в свою команду

Романюк: У Руха есть заготовки, которые застанут врасплох соперника

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Ассистент тренера львовского "Руха" Виталий Романюк дал комментарий перед матчем 2-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы":

"Могу сказать, что футболисты правильно отреагировали после поражения "Металлисту-1925". Тонус, настрой, отношение к работе является профессиональным. Вчерашняя тренировка прошла с большой самоотдачей. Нет никаких вопросов.

Внесем коррективы, укажем нашим игрокам на сильные стороны и подготовим некоторые заготовки, которые застанут врасплох соперника", - сказал Романюк.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Романюк Рух (Львов)
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Источник:
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