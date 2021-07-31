Романюк: У Руха есть заготовки, которые застанут врасплох соперника

Ассистент тренера львовского "Руха" Виталий Романюк дал комментарий перед матчем 2-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы":

"Могу сказать, что футболисты правильно отреагировали после поражения "Металлисту-1925". Тонус, настрой, отношение к работе является профессиональным. Вчерашняя тренировка прошла с большой самоотдачей. Нет никаких вопросов.

Внесем коррективы, укажем нашим игрокам на сильные стороны и подготовим некоторые заготовки, которые застанут врасплох соперника", - сказал Романюк.