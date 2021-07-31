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Герой футбольного дня. Лассина Траоре
Хороший трансфер
Фото - Олександр Приходько
Пришлось привыкать к тому, что "Шахтер" в последнее время играет без яркого нападающего. Даже когда на поле выходил Жуниор Мораес, не возникало ощущения надежности относительно переднего звена. Стиль "Шахтера" выводил на ведущие роли в атаке полузащитникам, но с приходом Роберто Де Дзерби это перестало быть константой.
Под итальянского тренера пришло несколько новичков, среди которых и мощный форвард из Буркина Фасо Лассина Траоре. Ему двадцать лет, он весит 90 кило и имеет рост 182 сантиметра. И забивает голы исправно.
Два матча – два взятия ворот. Но самое интересное то, в каком именно стиле забивает нападающий. Это уже не плетения кружева, не украинская разновидность "тики-таки", а вполне себе полноценная игра на втором этаже. "Ингульцу" Траоре забил ударом ногой после сольного прохода Соломан по флангу и взвешенной передачи, а вот вчера были навесная передача от Марлоса и мощная игра форварда в воздухе в гуще футболистов.
Показательно, что этим голом "Шахтер" сломал насыщенную и довольно организованную защиту "Львова". Ведь сделать это внизу, скоростной игрой, короткими и средними передачами не удавалось в течение трех четвертей поединка.
Шутка ли: "Шахтер" во вчерашнем поединке выполнил двадцать фланговых навесов, из которых пять были акцентированными. Для сравнения: в двух последних официальных поединках прошлого сезона (против "Миная" и "Ингульца") "горняки" суммарно выполнили 15 навесов. В то же время это не означает, что "Шахтер" отказался от длинных розыгрышей мяча. Впечатляют показатели количества передач двух центральных защитников и опорного полузащитника: Марлон – 124 передачи, Николай Матвиенко – 124-и передачи, Тарас Степаенко – 113 передач. И практически нулевые показатели xG у них.
У Траоре xG был самым высоким в матче – 0,48. Кроме забитого мяча, на его счету еще один удар по воротам, тринадцать выполненных передач, одиннадцать единоборств, из которых выиграно 36 процентов. Траоре в этом матче действовал как классический нападающий штрафной площади: голевой удар он нанес с 5,2 метра, другую свою попытку исполнял с расстояния 7,3 метра. При этом, у Траоре один из самых низких InStat-индексов среди всех игроков "Шахтера". То есть, он еще способен прибавлять.
Удары по воротам в исполнении Лассина Траоре в матче против Львова / скриншот - InStat
Уже когда Траоре размочил счет, фирменный стиль "Шахтера" голами увенчали Дентиньо и Педриньо. "Горняки" остаются доминантной командой со стилем коротких и средних передач, но с резервным вариантом мощной игры Траоре в воздухе. Это только добавляет разнообразия и развязывает тренеру руки. Де Дзерби не должен стать заложником стиля "Шахтера", а должен совершенствовать и разнообразить этот стиль. Пока все хорошо, но главные испытания ждут дончан впереди. В Лиге чемпионов.
И первый матч - уже во вторник.
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