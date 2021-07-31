Саленко: Клуб вложил деньги в покупку игроков, но сейчас это ничего не значит

Экс-нападающий "Динамо" Олег Саленко дал комментарий о том, кто будет фаворитом текущего чемпионата Украины:

— "Динамо" мы еще не видели в официальных матчах, а "Шахтер" выглядит не очень убедительно. Набрали новых игроков, но они пока не сыграны. Второй тайм с "Ингульцом" они провалили.

Думаю, что "Динамо" сохранит прошлогодний состав и будет играть так же. "Шахтер" провел в команде полную революцию. Де Дзерби играет более от обороны, а "Шахтер" – это атакующий футбол. Бразильцы любят идти вперед. Как у них пойдут дела – увидим.

— Многие эксперты считают фаворитом "Шахтер".

— Это скоропостижные выводы. Клуб вложил деньги в покупки игроков, нового тренера, но сейчас это ничего не значит. У "Динамо" есть сыгранная команда. Главное, чтобы был коллектив.

Лобановский говорил, что для создания команды нужно два-три года. А так, накупить игроков и надеться, что они будут сразу показывать хорошую игру – маловероятно. Концовка матча "Шахтера" с "Ингульцом" это подтверждает. Спокойно могла быть ничья, – сказал Саленко.