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Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу Минаю
Игрок хочет побить рекорд
Форвард Евгений Селезнев рассказал, почему он решил продолжить карьеру в "Минае":
"Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь замечательный тренер, с которым мы еще вместе играли, с которым я сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту "Миная", что доверились мне, и теперь я часть команды. Хочу отблагодарить их и помочь клубу добиться результата.
Я не играл полгода, но все это время много тренировался – по 3 раза в день: кроссфит, тренажерный зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола. Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то закончу карьеру. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу "Минаю". Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.
Мой рекорд по забитым голам не самое главное, приоритет – как можно лучше помочь команде.
Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю", – сказал Селезнев.
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