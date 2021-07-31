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Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу Минаю

Премьер-лига
(6 голосов)

Игрок хочет побить рекорд

Селезнев: Я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу Минаю

Новина українською

Форвард Евгений Селезнев рассказал, почему он решил продолжить карьеру в "Минае":

"Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь замечательный тренер, с которым мы еще вместе играли, с которым я сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту "Миная", что доверились мне, и теперь я часть команды. Хочу отблагодарить их и помочь клубу добиться результата.

Я не играл полгода, но все это время много тренировался – по 3 раза в день: кроссфит, тренажерный зал, бокс, хоккей, все вместе. Старался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола. Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то закончу карьеру. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу "Минаю". Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается.

Мой рекорд по забитым голам не самое главное, приоритет – как можно лучше помочь команде.

Мне очень нравится Закарпатье, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю", – сказал Селезнев.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Сайт ФК "Минай"

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Комментарии (13)
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kravaserega (Kyiv)
31.07.2021 в 13:41
Ага, гляди, команде он хочет помочь, Шацких он хочет обогнать и пофиг как и сколько лет ещё будет для этого в хорошей форме
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2021 в 13:28
Йдучи ввечері додому, в один з післяноворічних вечорів, на фоні блимаючих гірлянд та різноманітного освітлення на вулиці побачив алкаша в угарі з таким сизим (сизо-багровим) носом (шнобелем) та ідіотським виразом обличчя - як ось на цьому фото...
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+4
0
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Виталий1981 (Україна)
31.07.2021 в 13:11
"Я с утра уже опохмелился и очень хорошо себя чувствую."
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
31.07.2021 в 13:05
Хе-хе ... "Вечер воспоминаний Евгения Селезнева" можно считать открытым. Давай Жека, жги, выручай Форум ... Беседин не при делах, СуперВитя не на виду, Ярмола вообще на островах ... на тебя теперь вся надежда ... )))
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0
-5
Хиденг (Днепр)
31.07.2021 в 12:37
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+1
-5
yurets87 (запоріжжя)
31.07.2021 в 12:28
вроде кто-то говорил что не будет давать интервью полгода?или по пьяни сказал и забыл?
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+6
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.07.2021 в 12:25
Не пил 3 дня, голова на болит, готов забивать пенальти.
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+4
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
31.07.2021 в 12:12
Тунець-Годувальник знайшов де харчуватися, львовяне вiдправте ватника назад на Кубань.
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+8
-1
Caballero (Fale town Fale state)
31.07.2021 в 12:11
Жека! Ты - надежда чемпионата!! Никогда не забуду как в середине 2000-х ты погрозил кулаком молоденькой бразильянской обезьянке на стадионе Динамо в Киеве на матче Арсенал - ФК Харьков. Даёшь рекорды, Жека!!! МИНАЙ!!! МИНАЙ!!!
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0
-11
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
31.07.2021 в 12:22
Никогда не забуду как в 2014 в разгар нападения мордора тунец свалил в краснодарскую Кубань, обьяснив это просто - надо кормить семью, как будто голодали ....
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+8
-1
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 12:10
Не хуже Милевского реклама для Миная. Может еще и забивать будет...
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+1
-11
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 11:52
Удачи Жека.Один из самый опасных форвардов нашего футбола.Идиоты забыли твои голы за Днепр и Шахтер.Забей как можно больше за Минай
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+3
-15
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Одиссей(Афула) (Афула)
31.07.2021 в 12:43
Идиоты только помнят прошлое,а нормальные помнят как это бревно не попало в пустые ворота в еврокубках и похоронило Колос.Также все помнят голы только с пенальти и ни одного с игры.ушло его время и с Минаем будет очередной провал.
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+4
-4


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