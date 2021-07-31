Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю
Между вратарем и тренером был конфликт
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о том, какие разногласия были у него с бывшим тренером Луишем Каштру:
"Я нахожусь в клубе уже 14-15 лет. Знаю, что такое "Шахтер", и как добываются победы. Мы и проигрывали, и выигрывали, уходили тренеры, приходили. Если нет характера и злости, прежде всего от тренера, то результата не будет.
Мы начали терять эту злость. Я тренеру говорил, что нам нужно завестись, разозлиться. А у нас пропала стабильность – выиграли "Реал" и проиграли в УПЛ. Победили "Динамо" – проиграли 0:6 "Боруссии". Не было уверенности. Свое мнение я высказал Каштру, а понравилось ему или нет – не знаю. Он меня услышал.
Я никого не хотел обидеть. Я всех тренеров уважаю, но все это привело к тому, что мы боролись за второе место", – сказал Пятов.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Лассина Траоре
- Олимпиада 2020: полный календарь соревнований
- Яремчук прибыл в Португалию, чтобы перейти в Бенфику
- Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча и видео голов
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!