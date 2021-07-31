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Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю

Премьер-лига
(1 голосов)

Между вратарем и тренером был конфликт

Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о том, какие разногласия были у него с бывшим тренером Луишем Каштру:

"Я нахожусь в клубе уже 14-15 лет. Знаю, что такое "Шахтер", и как добываются победы. Мы и проигрывали, и выигрывали, уходили тренеры, приходили. Если нет характера и злости, прежде всего от тренера, то результата не будет.

Мы начали терять эту злость. Я тренеру говорил, что нам нужно завестись, разозлиться. А у нас пропала стабильность – выиграли "Реал" и проиграли в УПЛ. Победили "Динамо" – проиграли 0:6 "Боруссии". Не было уверенности. Свое мнение я высказал Каштру, а понравилось ему или нет – не знаю. Он меня услышал.

Я никого не хотел обидеть. Я всех тренеров уважаю, но все это привело к тому, что мы боролись за второе место", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
BurBuzz

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