Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о том, какие разногласия были у него с бывшим тренером Луишем Каштру:

"Я нахожусь в клубе уже 14-15 лет. Знаю, что такое "Шахтер", и как добываются победы. Мы и проигрывали, и выигрывали, уходили тренеры, приходили. Если нет характера и злости, прежде всего от тренера, то результата не будет.

Мы начали терять эту злость. Я тренеру говорил, что нам нужно завестись, разозлиться. А у нас пропала стабильность – выиграли "Реал" и проиграли в УПЛ. Победили "Динамо" – проиграли 0:6 "Боруссии". Не было уверенности. Свое мнение я высказал Каштру, а понравилось ему или нет – не знаю. Он меня услышал.

Я никого не хотел обидеть. Я всех тренеров уважаю, но все это привело к тому, что мы боролись за второе место", – сказал Пятов.