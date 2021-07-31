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Миколенко: Точно знаю, что я отдохнул морально после Евро
Виталий о периоде после чемпионата Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко поделился как провел время после Евро-2020.
– Любишь фотосессии? Или не твое?
– Не знаю, кто их любит.
– Бущан.
– Он просто привык. Не думаю, что он сильно любит. Я не сильно люблю. Нужно показать эмоции какие-то. Как ты можешь показать эмоции, когда на тебя смотрит человек 10. Особенно, когда просят показать празднование гола. Я в игре не сильно понимаю, как радоваться, а здесь вообще.
– Зарядил батарейку после Евро?
– Спасибо клубу, тренерскому штабу, что нам дали 10 выходных дней. Наверное, это было сложное решение, но оно было самым верным, потому что физически мы где-то можем подготовиться, а морально эти дни нужны нам были очень сильно. Точно знаю, что я отдохнул морально после Евро.
– Доволен, как прошло Евро?
– Евро – это праздник футбола. Праздник для всех жителей нашей страны, для нас праздник. Это счастье, - рассказал Миколенко.
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