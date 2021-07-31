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Миколенко: Точно знаю, что я отдохнул морально после Евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий о периоде после чемпионата Европы

Миколенко: Точно знаю, что я отдохнул морально после Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко поделился как провел время после Евро-2020.

– Любишь фотосессии? Или не твое?

– Не знаю, кто их любит.

– Бущан.

– Он просто привык. Не думаю, что он сильно любит. Я не сильно люблю. Нужно показать эмоции какие-то. Как ты можешь показать эмоции, когда на тебя смотрит человек 10. Особенно, когда просят показать празднование гола. Я в игре не сильно понимаю, как радоваться, а здесь вообще.

– Зарядил батарейку после Евро?

– Спасибо клубу, тренерскому штабу, что нам дали 10 выходных дней. Наверное, это было сложное решение, но оно было самым верным, потому что физически мы где-то можем подготовиться, а морально эти дни нужны нам были очень сильно. Точно знаю, что я отдохнул морально после Евро.

– Доволен, как прошло Евро?

– Евро – это праздник футбола. Праздник для всех жителей нашей страны, для нас праздник. Это счастье, - рассказал Миколенко.

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В статье: Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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Morphyk7 (Черновцы)
31.07.2021 в 17:11
Он и на евро морально отдыхал от игры
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
31.07.2021 в 17:16
Перша думка, що прийшла в голову і мені.
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+1
-2


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