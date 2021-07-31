Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антюх: Игроки Динамо втянулись в игровой ритм, в УПЛ будет уже легче
Хавбек киевлян подвел итоги вторых сборов динамовцев
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Антюх высказался насчет завершения вторых тренировочных сборов "бело-синих".
- Нужна ли пауза после такого большого количества контрольных игр на сборах?
- Матчей было много, но нагрузка распределялась на всех одинаково. Мы играли по половине тайма и совмещали игры с тренировками. Не сказал бы, что это было очень тяжело. Мы втянулись в игровой ритм, поэтому, думаю, в чемпионате будет уже легче.
- Какой матч на втором сборе запомнился больше остальных?
- Наверное, заключительный матч (с "Газиантепом". – прим. ред.). Мы победили в нем, к тому же нам противостояла хорошая команда. Эта игра запомнилась больше всего.
- То, что "Динамо" стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?
- У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс.
- В августе команде предстоит играть в плотном графике, запланировано еще два спарринга. Тренерский штаб таким образом готовит команду к режиму выступлений в еврокубках?
- Да, будем проводить по две игры в неделю, чтобы подготовиться к графику Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Олимпиада. Невероятный камбек Испании, скромная победа Бразилии и голевая феерия Мексики
- Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было
- Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю
- (Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!