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Антюх: Игроки Динамо втянулись в игровой ритм, в УПЛ будет уже легче

Премьер-лига
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Хавбек киевлян подвел итоги вторых сборов динамовцев

Антюх: Игроки Динамо втянулись в игровой ритм, в УПЛ будет уже легче

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Антюх высказался насчет завершения вторых тренировочных сборов "бело-синих".

- Нужна ли пауза после такого большого количества контрольных игр на сборах?

- Матчей было много, но нагрузка распределялась на всех одинаково. Мы играли по половине тайма и совмещали игры с тренировками. Не сказал бы, что это было очень тяжело. Мы втянулись в игровой ритм, поэтому, думаю, в чемпионате будет уже легче.

- Какой матч на втором сборе запомнился больше остальных?

- Наверное, заключительный матч (с "Газиантепом". – прим. ред.). Мы победили в нем, к тому же нам противостояла хорошая команда. Эта игра запомнилась больше всего.

- То, что "Динамо" стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?

- У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс.

- В августе команде предстоит играть в плотном графике, запланировано еще два спарринга. Тренерский штаб таким образом готовит команду к режиму выступлений в еврокубках?

- Да, будем проводить по две игры в неделю, чтобы подготовиться к графику Лиги чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Антюх
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Источник:
ФК "Динамо"

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