УПЛ. Минай - Александрия 1:0. Эффект перезагрузки

Камбэк года в УПЛ – "Минай" вернулся в элиту после падения в пропасть, Евгений Селезнев вернулся в футбол после полугодового перерыва и погружения до низов. Именно опытный нападающий нынче вывел на поле обновленную закарпатской команду (хотя капитан не он). Столь обновленную, что в стартовом составе минайцев появилось лишь четверо игроков (Хахлёв, Петрусенко, Багайого, Кныш) с опытом выступлений в элите именно за этот коллектив. Фактически имеем новичка лиги.

"Александрия" тоже обновилась, но эту команду мы видели в первом туре. Правда, сегодня, в отличие от матча с "Зарей", подопечные Юрия Гуры должны были больше действовать с позиции силы. Хотя "Минай" не собирался сдаваться просто так, фаворитом была именно "Александрия".

Но по ходу матча создавалось впечатление, что играли равные команды. Обе начали довольно активно, но обе действовали почти без моментов. Попытка Билонога пробить головой была далека от успеха, удар Третьякова со штрафного не особо побеспокоил голкипера закарпатцев. В общем, борьбы было больше, чем футбола.

В конце 45-минутки команды обменялись дальними ударами: Бабогло стрелял у "Александрии", Билоног – у "Миная". На пути в первом случае стал голкипер, во втором - кто-то из защитников, подставив ногу. Но героем тайма поистине мог стать Евгений Селезнев. Нападающий виртуозно бил в прыжке после подачи с углового, но Билык вытащил мяч из-под перекладины. В целом, ничего особенного Евгений не показал, хотя смотрится явно полезнее Милевского. Хотя бы своей заряженностью на борьбу.

Неплохо с точки зрения конструктива начался второй тайм – "Минай" побежал забивать и был близок к цели. Сначала сильно с левого угла штрафной площади бил Билоног, но попал в блок Бабогло, а затем штрафной на силу выполнял Горин – здесь уже отлично сработал Билык. Но темп задала "Александрия", когда Спинелли целил в нижний угол после передачи Одарюка и лишь немного не попал.

Спинелли классно вошел в игру и уже через мгновение открывался под прострел Цурикова, однако махнул мимо мяча. А вот Селезнев попал по снаряду – попал сильно (после передачи Багайого), но довольно бесхитростно. Поэтому не забил. Хотя, забей Третьяков хитрым ударом низом с прицелом в нижний угол, впечатления были бы более целостными. Но Максим не попал.

Если тайм лучше начал "Минай", то его финальный отрезок прошел под знаком атак "Александрии". Одарюк очень классно разобрался в штрафной площади и пробил с разворота, но голкипер закарпатской команды сыграл надежно. "Минаю" уже было не до шуток – главное, не пропустить. Ведь замены, выполненные Василием Кобиным, практически не усилили игру, а вот опции Юрия Гуры были ходовыми.

Возможно, этот фактор и сыграл с гостями злую шутку - слишком поверили в свой успех. А "Минай" в конце матча пошел в массированную атаку и ударом из пределов штрафной площади забил гол усилиями Олега Вишневского (неудачно защищался, в частности, Дубра). И что здесь говорили о заменах от Кобина? Автор победного удара вышел на поле именно со скамейки.

Как и в прошлом году, "Минай" добывает победу на старте турнира над "Александрией", Неплохая заявка, но нужно развивать успех. Проверено закарпатцами на собственном опыте.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Владимир Коротин (Киев)

ФК "Минай" - ФК "Александрия" 1:0

Гол: Олег Вишневский 90

ФК "Минай": Даниил Кучер, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев (Антон Байдал 78), Дмитрий Билоног (Олег Вишневский 78), Евгений Селезнев (Рустам Ахмедзаде 69), Виктор Лиховидько, Даниил Кныш (Игорь Гончар 58), Олег Горин, Сиака Багайоко, Алексей Хахлев (Михаил Месхи 70)

ФК "Александрия": Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Андрей Новиков 84), Иван Калюжный (Кирилл Дришлюк 64), Максим Третьяков (Олег Кожушко 71), Денис Мирошниченко, Дмитрий Шастал (Владимир Одарюк 46), Александр Демченко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудио Спинелли 46)

Предупреждения: Александр Петрусенко 3, Евгений Селезнев 46, Сиака Багайоко 73 - Дмитрий Шастал 12, Максим Третьяков 39, Владислав Бабогло 45, Владимир Одарюк 60