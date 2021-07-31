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Сидорчук: Луческу рассчитывал на большее от нас на Евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "бело-синих" рассказал как отдыхал после ЧЕ

Сидорчук: Луческу рассчитывал на большее от нас на Евро

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями как провел время после чемпионата Европы.

– После Евро отдохнул? Или эмоциональная усталость есть?

– Отдохнул. 10-11 дней нам хватило.

– Чувствуешь, что готов весь сезон шарашить?

– Пока так чувствую. У нас еще в декабре будет отпуск. Понятно, что нужно отдыхать. После длительного отдыха потом долго нужно приходить в себя. Легче отдохнуть не так много.

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– Что сказал Луческу после Евро?

– У нас были очень длительные собрания. Посыл: не нужно забывать, что мы сделали все неплохо, но не так, как он думал. Мне кажется, он рассчитывал на большее от нас. Также посыл, что нужно переключаться на наши дела. Вспоминали, что разные подходы к тренировкам, тактике. Нам нужно быстро вспоминать, что было в том сезоне.

Луческу очень понравилось, как мы провели заключительные полтора месяца сезона. Нам нужно возвращаться на тот уровень. Впереди очень тяжелый сезон, – рассказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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НикНиколаев (Минск)
31.07.2021 в 19:28
Если бы только Луческу… Вся страна рассчитывала, если не больше
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ascent (Луксор)
31.07.2021 в 18:13
Нет, ну нельзя же требовать невозможного! У всякого человека есть предел: облажаться больше, чем облажались динамовцы просто невозможно...
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+3
-1
ulych (Запоріжжя)
31.07.2021 в 18:55
Ну.. Все ж таки трохи не так - не забуваймо, як обісралися недобразильєри ахмєтхана, а разом з ними каралєвський халоп луг-ан-до-нії Сєвшенка Ендрью...
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-1


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