Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: Луческу рассчитывал на большее от нас на Евро
Хавбек "бело-синих" рассказал как отдыхал после ЧЕ
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями как провел время после чемпионата Европы.
– После Евро отдохнул? Или эмоциональная усталость есть?
– Отдохнул. 10-11 дней нам хватило.
– Чувствуешь, что готов весь сезон шарашить?
– Пока так чувствую. У нас еще в декабре будет отпуск. Понятно, что нужно отдыхать. После длительного отдыха потом долго нужно приходить в себя. Легче отдохнуть не так много.
– Что сказал Луческу после Евро?
– У нас были очень длительные собрания. Посыл: не нужно забывать, что мы сделали все неплохо, но не так, как он думал. Мне кажется, он рассчитывал на большее от нас. Также посыл, что нужно переключаться на наши дела. Вспоминали, что разные подходы к тренировкам, тактике. Нам нужно быстро вспоминать, что было в том сезоне.
Луческу очень понравилось, как мы провели заключительные полтора месяца сезона. Нам нужно возвращаться на тот уровень. Впереди очень тяжелый сезон, – рассказал Сидорчук.
Популярное сейчас
- Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020
- Герой футбольного дня. Лассина Траоре
- Победы Шахтера и Колоса, заявка Динамо на сезон. Главные новости за 30 июля
- Львов - Шахтер 0:3. Долго запрягали, ехали не быстро
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Новости по теме
- 14:46 Украинские Кулач, Антюх, Беседин, Шкурин и еще 21 футболист в заявке Динамо на сезон УПЛ
- 12:35 Украинские Хацкевич: Рад за Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем Динамо
- 14:48 Украинские Сидорчук: С интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой форме