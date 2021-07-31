Сидорчук: Луческу рассчитывал на большее от нас на Евро

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями как провел время после чемпионата Европы.

– После Евро отдохнул? Или эмоциональная усталость есть?

– Отдохнул. 10-11 дней нам хватило.

– Чувствуешь, что готов весь сезон шарашить?

– Пока так чувствую. У нас еще в декабре будет отпуск. Понятно, что нужно отдыхать. После длительного отдыха потом долго нужно приходить в себя. Легче отдохнуть не так много.

– Что сказал Луческу после Евро?

– У нас были очень длительные собрания. Посыл: не нужно забывать, что мы сделали все неплохо, но не так, как он думал. Мне кажется, он рассчитывал на большее от нас. Также посыл, что нужно переключаться на наши дела. Вспоминали, что разные подходы к тренировкам, тактике. Нам нужно быстро вспоминать, что было в том сезоне.

Луческу очень понравилось, как мы провели заключительные полтора месяца сезона. Нам нужно возвращаться на тот уровень. Впереди очень тяжелый сезон, – рассказал Сидорчук.