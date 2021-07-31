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Селезнев получил желтую карточку за конфликт в подтрибунном помещении
В перерыве матча с "Александрией"
В рамках 2-го тура УПЛ "Минай" принимает "Александрию".
В перерыве матча форвард хозяев Евгений Селезнев получил желтую карточку. Делегат матча приказал диктору обьявить это решение по стадиону.
Причина даного решения неизвестна, но в подтрибунном помещении у нападающего произошел конфликт с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло и ассистентом арбитра - Селезнев назвал игрока гостей "проституткой" и призвал выйти "один на обдин".
Это первая официальная игра 36-летнего Селезнева за "Минай".
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