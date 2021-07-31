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Селезнев получил желтую карточку за конфликт в подтрибунном помещении

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

В перерыве матча с "Александрией"

Селезнев получил желтую карточку за конфликт в подтрибунном помещении

Новина українською

В рамках 2-го тура УПЛ "Минай" принимает "Александрию".

В перерыве матча форвард хозяев Евгений Селезнев получил желтую карточку. Делегат матча приказал диктору обьявить это решение по стадиону.

Причина даного решения неизвестна, но в подтрибунном помещении у нападающего произошел конфликт с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло и ассистентом арбитра - Селезнев назвал игрока гостей "проституткой" и призвал выйти "один на обдин".

Это первая официальная игра 36-летнего Селезнева за "Минай".

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В статье: Евгений Селезнев ФК Александрия ФК Минай Владислав Бабогло
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Комментарии (13)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
31.07.2021 в 19:33
Селезень - биковатий хлопець. 37 років, а розуму не добавляється, а навпаки...
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+1
0
Pianist (Киев)
31.07.2021 в 19:31
Быдло.
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0
0
911+ (Харків)
31.07.2021 в 19:26
Хтось здивований? Я, - ні!
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+2
0
alibabas (Харьков)
31.07.2021 в 19:23
Все логично все футболисты проститутки, а Сельзнев не проститутка, а просто кормилец)))
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+1
0
avatar
Steelen (Запорожье)
31.07.2021 в 19:17
Причина данного решения !!!!!!НЕИЗВЕСТНА!!!!!!, но в подтрибунном помещении у нападающего произошел конфликт с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло и ассистентом арбитра - Селезнев назвал игрока гостей "проституткой" и призвал выйти "один на один". ))))
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+2
0
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
31.07.2021 в 19:16
Кобин ещё пожалеет, что взял Селезня... хлебнёт с ним горя...(((
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+5
0
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Spokoyno (Київ)
31.07.2021 в 19:12
ЦАР
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
31.07.2021 в 19:10
вот оНо е.б....нутое существо......
Ответить
+6
-1
chicago (chicago)
31.07.2021 в 19:10
Чому тільки жовта ?
Ответить
+5
0
prockop4uck (Киев)
31.07.2021 в 19:09
"один на обдин" - это дословно?
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.07.2021 в 19:08
Проституткой? Тунец его домогался, а тот попросил денег? :)
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+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
31.07.2021 в 18:59
быдло в своем стиле) борзо предлагать выйти раз на раз, прекрасно зная, что этого не допустят все участники матча, даже если оппонент поведется на дешевую провокацию
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+14
-1
avatar
Динамист (Киев)
31.07.2021 в 18:56
Даже не сомневаюсь,Селя своих за версту чует.
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+6
-1


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