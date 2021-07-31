"Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого" - Пятов прокомментировал решение Луческу возглавить Динамо

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов рассказал о своем отношении к решению Мирчи Луческу возглавить "Динамо" минувшим летом.

"Мирча очень много дал мне, столько повыигрывал, радовался и ругался с ним. Я уважаю его как тренера, но не могу понять его поступка. Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого", — сказал Пятов.