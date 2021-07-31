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"Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого" - Пятов прокомментировал решение Луческу возглавить Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер горняков - о решении Луческу

"Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого" - Пятов прокомментировал решение Луческу возглавить Динамо

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о своем отношении к решению Мирчи Луческу возглавить "Динамо" минувшим летом.

"Мирча очень много дал мне, столько повыигрывал, радовался и ругался с ним. Я уважаю его как тренера, но не могу понять его поступка. Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого", — сказал Пятов.

Напомним, что румынский специалист работал в донецком клубе на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Вместе с "Шахтером" Мирча завоевал 22 трофея, включая Кубок УЕФА сезона 2008/2009.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
31.07.2021 в 21:17
Ну, в Луческу - динамівське серця! Спочатку грав у Бухаресті, потім там тренував, а після Шахтаря пішов ні кудись там, а до найкращих ще з радянськіх часів друзів Динамо Київа...
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
31.07.2021 в 21:08
Если человек не понимает очевидных вещей, значит он туповат
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+1
-1
Salming (Полтава)
31.07.2021 в 21:05
Я такой не розумів перехід П'ятова з Ворскли до кротів, до конкурентів
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+3
-2
kravaserega (Kyiv)
31.07.2021 в 21:02
А вам уже второй год подгорает пристали к человеку, он не с рождения в академии Шахтера, кого хочет, того и тренирует
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+3
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
31.07.2021 в 20:43
Прямо силогізм вимальовується:(більший засновок): Фани Динамо не розуміють рішення Луческу очолити Динамо.(менший засновок): Андрій П'ятов не розуміє рішення Луческу очолити Динамо.---------------------(висновок): Андрій П'ятов - фан Динамо.
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+2
-3


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