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"Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого" - Пятов прокомментировал решение Луческу возглавить Динамо
Голкипер горняков - о решении Луческу
Голкипер "
"Мирча очень много дал мне, столько повыигрывал, радовался и ругался с ним. Я уважаю его как тренера, но не могу понять его поступка. Сделать выбор в пользу конкурента - я не понимаю этого", — сказал Пятов.
Напомним, что румынский специалист работал в донецком клубе на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Вместе с "Шахтером" Мирча завоевал 22 трофея, включая Кубок УЕФА сезона 2008/2009.
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