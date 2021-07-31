Моряков укачивает. Черноморец - Днепр-1 0:3

Легендарный украинский полузащитник Сергей Кравченко ещё не завершил свою карьеру. Кто не следил за развитием событий, после того, как его попросили из "Днепра-1", он подписался в "Черноморце" и помог ему подняться в элиту. Его выход против своей бывшей команды стал одним из главных событий при взгляде на стартовые составы. Событие номер два от "моряков" - дебютант команды Кадири. Естественно, аренда из "Динамо".

Один из лучших украинских защитников-бомбардиров, Сваток, снова получил шанс от Йовичевича. Это вызвано отсутствием из-за дисквалификации Логинова. Оборонец, который в свои ворота забивает чаще, чем в чужие, составил пару центрбеков с Адамюком. Да, СК вернулся к игре в два центральных защитника, но скорее всего это временно и в будущем ожидаем, что Игор Йовичевич вернётся к трём.

"Черноморец" попробовал завязать игру в середине поля. Это не был низкий блок с желанием просто отбить мяч от своей штрафной, а компактное перекрывание всех зон. "Днепр-1" при таком футболе от соперника себя чувствовал очень не комфортно и долго подстраивался. С моментами поначалу было тяжело, однако с приближением свистка на перерыв их становилось всё больше.

Дважды на ударную позицию выходил Чуже - хорват должен был оформлять самый быстрый дубль в своей карьере, но сперва с шести метров не пробил блок Кадири (сам ганец на свои ворота момент и начал, подарив мяч Довбику), а затем после заброса от Пихалёнка принял на грудь, но с разворота в створ не попал.

Однако насколько Чуже был не в состоянии забивать, настолько же он оказался полезен в подыгрыше при первом голе. Опять сработала его связка с Пихалёнком: хорват отдал в центр штрафной, украинец низом пробил почти по центру, но под опорную ногу голкиперу.

На этом до перерыва поставили точку. После паузы беды для номинальных хозяев ничего не предвещало. Но сыграл не в пользу "моряков" рикошет. Ди Франко бросил правым флангом Назаренко, тот вошёл в штрафную и выполнял банальный прострел, который вряд ли должен был завершаться хоть какой-то угрозой. Однако неудачно подставился Дубко. И это 0:2.

"Черноморец" сегодня в атаку вообще практически не играл, а после второго пропущенного окончательно сдался. Ну, а у днепрян только открылось второе дыхание, и шикарный гол Адамюка это только подтверждает: после углового мяч оказался на правом фланге у Никиты Кравченко, его подачу бисиклетой замкнул Адамюк. Рикошет от одного из защищающихся только добавил эффектности голу, ведь мяч зашёл точно в "девятку".

Были бы это шахматы, соперники после третьего забитого пожали друг другу руки и разошлись готовиться к следующему матчу. Не было никакого смысла доигрывать, потому что СК всё ещё атаковал, но уже не так акцентированно, а "Черноморец" всего дважды бил в направлении чужих ворот и ни разу в створ.

Это была классическая игра до гола. Вторая подряд для одесситов. И против "Десны", и против "Днепра-1" сдались практически сразу после перерыва. Пока что "Черноморец" уверенно лидирует в номинации "Претендент на вылет". Что должно измениться прямо сейчас, сказать тяжело. Вряд ли получится переиграть всё назад, вернув бывший состав и Антонова на тренерский мостик. Поэтому придётся терпеть. Ну, а вдоховенный футбол днепрян не может не радовать. С прогнозами на итоговое место для команды Йовичевича забегать вперёд не будем, но намекнём, что пока это игра на позицию выше четвёртой.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Владимир Журибида (Луцк), Дмитрий Оганесян (Луганск)

Черноморец - СК Днепр-1 0:3

Голы: Александр Пихалёнок 40, Валерий Дубко 51 (авт.), Владимир Адамюк 61

Черноморец: Владислав Кучерук, Мохаммед Кадири, Артур Авагимян (Владислав Бугай 46), Сергей Кравченко (Бека Вачиберадзе 70), Даниил Скорко (Петр Долгов 46), Андрей Штогрин, Денис Кузык, Валерий Дубко, Максим Брагару, Владислав Ванат (Евгений Исаенко 46), Николай Михайленко

СК Днепр-1: Евгений Паст, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Никита Кравченко, Франциско Ди Франко (Игорь Когут 63), Марио Чуже (Билл 83), Александр Назаренко (Назарий Русин 63), Невен Джурасек (Даниил Игнатенко 69), Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Егор Ярмолюк 69)

Предупреждения: Валерий Дубко 20, Сергей Кравченко 39 - Владислав Дубинчак 22, Невен Джурасек 64