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Моряков укачивает. Черноморец - Днепр-1 0:3

Премьер-лига
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(3 голосов)

Второе кряду разгромное фиаско одесситов

Моряков укачивает. Черноморец - Днепр-1 0:3

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский полузащитник Сергей Кравченко ещё не завершил свою карьеру. Кто не следил за развитием событий, после того, как его попросили из "Днепра-1", он подписался в "Черноморце" и помог ему подняться в элиту. Его выход против своей бывшей команды стал одним из главных событий при взгляде на стартовые составы. Событие номер два от "моряков" - дебютант команды Кадири. Естественно, аренда из "Динамо".

Один из лучших украинских защитников-бомбардиров, Сваток, снова получил шанс от Йовичевича. Это вызвано отсутствием из-за дисквалификации Логинова. Оборонец, который в свои ворота забивает чаще, чем в чужие, составил пару центрбеков с Адамюком. Да, СК вернулся к игре в два центральных защитника, но скорее всего это временно и в будущем ожидаем, что Игор Йовичевич вернётся к трём.

"Черноморец" попробовал завязать игру в середине поля. Это не был низкий блок с желанием просто отбить мяч от своей штрафной, а компактное перекрывание всех зон. "Днепр-1" при таком футболе от соперника себя чувствовал очень не комфортно и долго подстраивался. С моментами поначалу было тяжело, однако с приближением свистка на перерыв их становилось всё больше.

Дважды на ударную позицию выходил Чуже - хорват должен был оформлять самый быстрый дубль в своей карьере, но сперва с шести метров не пробил блок Кадири (сам ганец на свои ворота момент и начал, подарив мяч Довбику), а затем после заброса от Пихалёнка принял на грудь, но с разворота в створ не попал.

Однако насколько Чуже был не в состоянии забивать, настолько же он оказался полезен в подыгрыше при первом голе. Опять сработала его связка с Пихалёнком: хорват отдал в центр штрафной, украинец низом пробил почти по центру, но под опорную ногу голкиперу.

На этом до перерыва поставили точку. После паузы беды для номинальных хозяев ничего не предвещало. Но сыграл не в пользу "моряков" рикошет. Ди Франко бросил правым флангом Назаренко, тот вошёл в штрафную и выполнял банальный прострел, который вряд ли должен был завершаться хоть какой-то угрозой. Однако неудачно подставился Дубко. И это 0:2.

"Черноморец" сегодня в атаку вообще практически не играл, а после второго пропущенного окончательно сдался. Ну, а у днепрян только открылось второе дыхание, и шикарный гол Адамюка это только подтверждает: после углового мяч оказался на правом фланге у Никиты Кравченко, его подачу бисиклетой замкнул Адамюк. Рикошет от одного из защищающихся только добавил эффектности голу, ведь мяч зашёл точно в "девятку".

Были бы это шахматы, соперники после третьего забитого пожали друг другу руки и разошлись готовиться к следующему матчу. Не было никакого смысла доигрывать, потому что СК всё ещё атаковал, но уже не так акцентированно, а "Черноморец" всего дважды бил в направлении чужих ворот и ни разу в створ.

Это была классическая игра до гола. Вторая подряд для одесситов. И против "Десны", и против "Днепра-1" сдались практически сразу после перерыва. Пока что "Черноморец" уверенно лидирует в номинации "Претендент на вылет". Что должно измениться прямо сейчас, сказать тяжело. Вряд ли получится переиграть всё назад, вернув бывший состав и Антонова на тренерский мостик. Поэтому придётся терпеть. Ну, а вдоховенный футбол днепрян не может не радовать. С прогнозами на итоговое место для команды Йовичевича забегать вперёд не будем, но намекнём, что пока это игра на позицию выше четвёртой.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Владимир Журибида (Луцк), Дмитрий Оганесян (Луганск)
Черноморец - СК Днепр-1 0:3
Голы: Александр Пихалёнок 40, Валерий Дубко 51 (авт.), Владимир Адамюк 61
Черноморец: Владислав Кучерук, Мохаммед Кадири, Артур Авагимян (Владислав Бугай 46), Сергей Кравченко (Бека Вачиберадзе 70), Даниил Скорко (Петр Долгов 46), Андрей Штогрин, Денис Кузык, Валерий Дубко, Максим Брагару, Владислав Ванат (Евгений Исаенко 46), Николай Михайленко
СК Днепр-1: Евгений Паст, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Никита Кравченко, Франциско Ди Франко (Игорь Когут 63), Марио Чуже (Билл 83), Александр Назаренко (Назарий Русин 63), Невен Джурасек (Даниил Игнатенко 69), Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Егор Ярмолюк 69)
Предупреждения: Валерий Дубко 20, Сергей Кравченко 39 - Владислав Дубинчак 22, Невен Джурасек 64

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (52)
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alex.belogubko (одесса)
31.07.2021 в 23:06
а вы заметили что наши ЧО игроки перестали играть --Штогрин и раньше не играл это его не касаеться
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
31.07.2021 в 22:48
Только ради плюс 6 для Динамо и отобрать очки у Шахтера эта команда
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0
-2
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Микко82 (Херсон)
31.07.2021 в 22:44
Одесити, куди ви вляпалися? Мало того що стали ще одним орендуполем, так стали із одного з лідерів пердиву дно аутсайдером вишки. Співчуваю.
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+3
-2
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:29
Вот скажите! Каким нужно быть ТРЕНЕРОМ-ДЕБИЛОМ, чтобы весь матч просмотреть (просрать) на тренерской скамейке??? Твои пацаны в ИГРЕ, выйди к бровке поля, подскажи, ПРИКРИКНИ если надо.., особенно на Кадири! Так нет-же - сидит с КИСЛОЙ РОЖЕЙ и ждёт чудес с небес - дурик! Боже мой, за что Одессу наградили таким У-Ё.....! Впрочем чего можно было ожидать.., в ДИНАМО всегда ШЛАКА хватало, вот они и решили повторить "подвиг" горняков, подсунув своё гавно (простите) в совсем порядочный город...
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+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.07.2021 в 22:48
100%
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+1
-2
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shat (киев)
31.07.2021 в 22:24
Морозов , это дурик недотренер , который угробил большинство школы Динамо , и пример игры Динамо и Черноморца эдентичен , ноль ударов по варотам , главное рейтинг на компьютере по косаниям по мячу . Когда уже в Динамо будет. Хозяин , а не марионетка Кравчука
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+4
-2
Rumata (Киев)
31.07.2021 в 23:00
как шахтеровский тренер Морозов, эксперт канала Футбол, угробил школу Динамо? :-))
Ответить
0
0
Vetgame
31.07.2021 в 22:19
Киевские днища опять во всей красе. Снова 0:3, стабильность
Ответить
+8
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.07.2021 в 22:17
...вот теперь можно сказать - жаль одесситов, не команда, а сборище людей в спортивной форме. За что такое Одессе? ....
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+8
-1
avatar
2.dc (Николаев)
31.07.2021 в 22:14
Жахлива картинка конечно, Днепр будто товарняк откатал
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+4
-1
Rumata (Киев)
31.07.2021 в 22:06
Эта помойкау моря давно должна быть обанкрочена и расформирована, там денег нет уже 5 сезонов. Суркис. бросай оживлять одесский труп. Что мертво уже не оживет.
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+3
-3
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:07
Вот и УБИРАЙТЕСЬ ВОН из ОДЕССЫ..., нам вражья "ПОМОЩЬ" вообще не нужна - добили Сурки команду....
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+8
-2
Rumata (Киев)
31.07.2021 в 22:13
наслаждайтесь Коржами и Монатиками. Это как раз уровень тусящей Одессы. Футбол - не ваше. Футбол у вас за последние четверть века был пару лет только благодаря ивано-франковцу Григорчуку. лучайно. Повезло. После этого любой колхоз УПЛ вроде Ингульца - для вас другая планета в футболе. Только и остается лить желчь на ДК, убогие. Но не ДК виновато, что в таком городе нет даже Поворознюка для финансирования команды. Футбол в Одессе не нужен последние десятилетия НИКОМУ,
+1
-7
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:35
Ты за Одессу как нибудь НЕ ПЕРЕЖИВАЙ.., нам то нужно всего-то навсего избавиться от ПОМИДОРНОГО КЛИМОВА - там всё и наладится, а пока ДА - в середине августа вновь будет МЕГА-КОНЦЕРТ на ЧЕРНОМОРЦЕ (Звёзды мировой эстрады разных лет), вновь козлы вытопчут поляну. Так что я бы вообще этим суркисятам не советовал играть в Одессе, пусть арендуют стадион ДИНАМО, там и катают свои позорняки... Не наш это ЧЕРНОМОРЕЦ! НЕ НАШ!!!
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+3
-2
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Spokoyno (Київ)
31.07.2021 в 22:01
Жлоби одного міста не бажають вкладати гроші у свою команду у цьому винні "жлоби зовсім з іншого міста! Залізна логіка А так випустили чемпіони молодіжних команд, а проти "дорослих" вони ще не тягнуть... Так можна не сподіватись, що три, п'ять матчів і молодняк порозумнішає, але ЧО 15-20 втраченими заліковими балами робити
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+2
-1
Rumata (Киев)
31.07.2021 в 22:08
посчитайте чемпионов для начала в онове. Играло бы Динамо U21 был бы спрос, а так...
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:01
Признаюсь откровенно - первый матч с ДЕСНОЙ не видел , поэтому и от комментариев воздерживался. Сегодня вечером, бросив все более важные дела решил сам посмотреть на команду, которую нам "ПРЕЗЕНТОВАЛИ" из Киева.., Я ПРОСТО В УЖАСЕ!!! Альянс Суркиса с Климовым полностью решили ДОБИТЬ футбольную Одессу.Боже мой, Боже мой! Для чего ты оставил этим ДЕБИЛАМ право издеваться над футбольными фанатами и болельщиками некогда славного одесского ЧЕРНОМОРЦА????????????Мои выводы однозначны - из этого рАЯ, не выйдет ни фУЯ! Ребята-киевляне - забирайтесь домой, в столицу и играйте там в аренде за ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (или правый). Ну недостойны вы пацаны вместе с вашим яйцеголовым Морозом представлять футбольную гордость Одессы! НЕ ДОСТОЙНЫ! А тот ВЕНЕГРЕТ, который сегодня был на поле (состав якобы ЧЕРНОМОРЦА), пусть им ПОДАВЯТСЯ и СУРКИС и КЛИМОВ вместе взятые.., ещё и МИСЮРА пусть не забудет его попробовать и ПОДАВИТЬСЯ! Вы просто ФУТБОЛЬНЫЕ НЕЛЮДИ, вам плевать на чувства истинных болельщиков НАСТОЯЩЕГО ЧЕРНОМОРЦА. Ещё раз советую вам всем ПОДАВИТЬСЯ тем уЁ(_)ищем, которое вы нам преподнесли на этот футбольный сезон...ОДЕССА вас точно не забудет, в самом плохом смысле этого слова!
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+11
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.07.2021 в 22:05
Тут и добавить больше нечего....
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+6
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.07.2021 в 22:51
100% , молодец.
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
31.07.2021 в 21:56
ВНИМАНИЕЕ !!!...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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+4
-9
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
31.07.2021 в 21:59
Харьков, ХТЗ, из окна панельной хрущевки раздается громкий визг: "Квашин, пора домой!!!". "Иду, мама!" - из лужи во дворе кричит в ответ Просто. "Я не мама, я папа!" - мелькает в окне фигура, завернутая в 100% коричневую простынь. "А йух вас, петухов полярных, разберешь...", бормочет себе под нос Просто, заправляет в вытянутые на коленях треники пропахшую нафталином шубу с двумя полинялыми звездочками над размытым голубым ромбиком и, фальшиво насвистывая "We were the champions" незабвенных Pink Floyd, плетется в парадную с обветшавшей вывеской "Д...мо", сопровождаемый равнодушным взглядом цыгана из проезжающего мимо трамвая...
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+3
-5
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
31.07.2021 в 22:51
Убей себя об стену.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
31.07.2021 в 21:52
Это не Черноморец проигрывает, а киевский шлак, который не проходит в Динамо -3 и Динамо 4. Соболезную болельщикам Одессы. И надеюсь, что худшие футбольные времена пройдут и одесситы будут иметь команду, которую будут любить.
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+14
-3
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Водитель трамвая (Бухарест)
31.07.2021 в 21:51
Чернамо - полное дно.
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+4
-10
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.07.2021 в 21:56
ВНИМАНИЕЕ !!!...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
Ответить
+5
-7
kukarekin (Одесса)
31.07.2021 в 21:47
Такое происходит когда баллом правят поганые менты типа мисюры и говорят делайте как я сказал
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+6
-1
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:46
Пока хуже всех в УПЛ выглядит Черноморец. Ну не может даже ДК ю21 с тренером из ДЮСШ играть на равных с серьёзными дядьками...
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+6
-1
LAZ E183 (Рига)
31.07.2021 в 21:47
В Чорноморця безвихідь, нема ким грати, по суті. Антонов би нічого не змінив, ці гравці і рівень першої ліги не тягнуть.
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+5
0
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simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:52
Минай собрал неделю назад состав по объявлениям в газете и выглядел вполне симпатичной командой на фоне Александрии. И никаких арендаторов!!!
+5
0
LAZ E183 (Рига)
31.07.2021 в 21:53
Згоден! Минай цілком конкурентна команда за те, щоб принаймні поборотися за те, щоб залишитися в УПЛ. Але Чорноморець виглядав настільки приречено, що жах...
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.07.2021 в 21:56
На пляжах Одессы и Черноморска можно собрать команду , которая будет сильнее этих заезжих туристов и мажоров из столицы... обидно! За что Одессе такое горе????
+10
0
FC Energy (Новая Каховка)
31.07.2021 в 22:23
А почему Мариуполь может, а Одесса нет? Получается молодежь шахтера лучше?
Ответить
0
-1
ruobosru (воркута)
31.07.2021 в 21:45
позорная игра киевлян
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+4
-2
LAZ E183 (Рига)
31.07.2021 в 21:45
Безпорадний Чорноморець, нульовий тренер, жалюгідна гра. Склад рівня другої ліги.
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+6
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.07.2021 в 21:40
Днепр1 крепенько! Молодцы!
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.07.2021 в 21:38
С этим составом Черноморец вылетел бы и из первой лиги. Жаль Одесса не дождалась своей команды(((
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+8
-2
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alex.belogubko (одесса)
31.07.2021 в 21:35
ну что ЛыСый проиграваешь 3 игру и подавай в отставку -иди к Ротаню продолжайте убивать пацанов на пару --вам не стыдно за такую игру лучше в Одессе не играйте прибьют фанаты --сидят на скамейке куча тренеров и все молчат а лысый не может поставить состав --зачем этот Штогрин и пацаны нулевые --собирай чемодан твои пацаны 0--позор Одессы
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+12
0
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ascent (Луксор)
31.07.2021 в 21:35
Думаю дело тут не в тренере...
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+7
0
Skaut (Odessa)
31.07.2021 в 21:33
Футбол в Одессе убивают! Такого беспомощного Черноморца давно не было. Ну не будут 20-летние кыяне рвать жилы за Одессу!
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+9
-1
poni74 (Харьков)
31.07.2021 в 21:39
Динамо-2 скорее,а не Черноморец
Ответить
+2
-1
kukarekin (Одесса)
31.07.2021 в 21:44
Скорее дынамо-3 или 4
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
31.07.2021 в 21:28
Йовичевич стронк! Одессе желаю побыстрее покончить со статусом фарм-клуба
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+8
-2
efim423 (odessa)
31.07.2021 в 21:26
сборище е.б.анатов ,а воротник ваще мега п.о.ц - ему надо с футболом заканчивать
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+7
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:11
Да, уж! ПРОСРАЛИ Рому Пидкивку, тот иногда хоть бабочек и ловил, но если у него шла игра он НЕПРОБИВНОЙ...
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2021 в 21:26
не моряки, а дноряки
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+6
-4
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Барселиниус (Кривбасс)
31.07.2021 в 21:32
Моряки-подводники... Вроде и есть, а вроде и нету.
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+3
-2
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ascent (Луксор)
31.07.2021 в 21:24
Динамовцы никакие или не было команды отбирать очки у одноклассников?
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+6
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 21:22
Ужас конечно матч.Днепр в своём стиле.А Черноарендовец просто ДНО.Ни одного удара в створ.Зачем такие команды нужны???Из-за такого у нас и чемпионат слабый.Реально или снимайтесь либо делайте-что-то!
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+8
0
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jnp49 (ОДЕССА)
31.07.2021 в 22:21
ЧЕРНОМОРЕЦ не АЛЬЯНС, сниматься никто не будет, так и "дохрамают" на последнем месте до конца чемпионата, а там арендованные - ВОН НАФИГ, а наша футбольная одесская молодёжь начнёт по-ниточке, по-иголочке восстанавливать былую славу. Надеюсь уже без этого УБЛЮДКА Климова!
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0
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 22:55
Надеюсь так и будет.Одесса супер город,должен быть классный клуб в нем.Типо Атлетико или Ливерпуль
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balamyt (Boston)
31.07.2021 в 23:00
Пока Климов будит владеть брендом ЧО ...Вам ничего не светит..Нужно вам совместно с мерией устроить манефист. у его дома и перелать питицию скорее продать команду ЧО владельцам стадиона..Тогда у команды будит нормальный бюджет и состав..Не хуже чем было при Григорчуке ..а то и лучше..В это же болото ни один уважающий себя тренер не полезет...Так что Морозов и его ребята тут ни причем..Пусть играют и крепнут ..чтобы созранить место в ПЛ.. А фанаты доложны не им абструкцию устраивать а влабельцу клуба
0
0
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Viktor Ivanjvich
31.07.2021 в 21:22
НИЧЕГО НЕТ в ЧО-хоть и ДК_"2 -
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+5
-3


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