Мороз: Отношения с фанатами Черноморца? Конечно, это меня нервирует

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение 0:3 от "Днепра-1" в матче УПЛ. Кроме того, тренер прокомментировал напряженные отношения с ультрас одесского клуба.

"Сложно комментировать. Сегодня игроки не показали то, что могут. При игре в обороне не было организации, плюс не было контроля мяча. Есть проблемы. Женя Мартыненко травмирован, Илья Путря тоже. Игроков в центр обороны почти нет, пытаемся выжать то, что есть.

Ребята у нас перспективные, нужно дать время. Но времени нет, нужен результат. В спешке собираем команду. Хочется, чтобы молодые ребята быстрее прогрессировали.

Отношения с фанами? Конечно, это лично меня нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Но нам нужно показать, что мы будем с честью защищать "Черноморец". Мы не пришли отбыть время. Но есть такие условия. Это мнение болельщиков. нужно прислушаться.

Нам терпения, им терпения. Мы понимаем, что они хотят, как лучше", - сказал Мороз.