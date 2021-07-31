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Мороз: Отношения с фанатами Черноморца? Конечно, это меня нервирует

Премьер-лига
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(1 голосов)

Тренер моряков говорит, что команде нужно дать время

Мороз: Отношения с фанатами Черноморца? Конечно, это меня нервирует

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение 0:3 от "Днепра-1" в матче УПЛ. Кроме того, тренер прокомментировал напряженные отношения с ультрас одесского клуба.

"Сложно комментировать. Сегодня игроки не показали то, что могут. При игре в обороне не было организации, плюс не было контроля мяча. Есть проблемы. Женя Мартыненко травмирован, Илья Путря тоже. Игроков в центр обороны почти нет, пытаемся выжать то, что есть.

Ребята у нас перспективные, нужно дать время. Но времени нет, нужен результат. В спешке собираем команду. Хочется, чтобы молодые ребята быстрее прогрессировали.

Отношения с фанами? Конечно, это лично меня нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Но нам нужно показать, что мы будем с честью защищать "Черноморец". Мы не пришли отбыть время. Но есть такие условия. Это мнение болельщиков. нужно прислушаться.

Нам терпения, им терпения. Мы понимаем, что они хотят, как лучше", - сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
31.07.2021 в 23:45
за что такому большому футбольному городу такое несчастье?капец одна команда и ей ладу дать не могут
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