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Динамо - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Чемпион открывает сезон
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" последним среди команд украинской Премьер-лиги выходит на старт нового чемпионата. Напомним, что действующий чемпион Украины перенёс игру первого тура с "Минаем", который вчера уже открыл сезон сенсационной победой над "Александрией". "Верес" же - новичок УПЛ нынешнего сезона - на прошлой неделе в Луцке принимал ковалёвский "Колос" и смог отстоять ничью 0:0.
Матч "Динамо" - "Верес" пройдёт в первый день августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
Увидеть этот матч на ТВ вы сможете на канале "2+2", который, как и в прошлом чемпионате, транслирует домашние игры "динамовцев". Этот телеканал работает на Т2, в кабеле и на спутнике.
Легально в интернете и при этом бесплатно увидеть эту встречу вы сможете на UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Кроме того, вы сможете посмотреть игру по подписке на всех платформах, которые показывают этот телеканал: Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие.
Если у нас не будет возможности увидеть поединок, отслеживайте ход событий на поле "Олимпийского" вместе с нашим текстовым онлайном
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